Kinderarts: 'Geen zorgen maken om corona bij kinderen, wel voorzichtig zijn'

In het buitenland zijn inmiddels enkele tieners overleden aan het virus. Volgens de kinderarts hadden zij allen geen onderliggende gezondheidsproblemen en waren ze dus kerngezond.

Klein aantal

Rake vindt het dan ook logisch dat ouders zich zorgen maken, maar zegt dat dit niet nodig is. Hij benadrukt het maar om een erg klein aantal gaat.

'Een heel enkele keer kan een tiener ernstig ziek worden. We zien dan hetzelfde ziektebeloop als bij oudere volwassenen', aldus Rake donderdag op Radio Noord. 'Wij weten vanuit China en Italië - en zien dat nu ook in eigen land - dat peuters, kleuters en schoolgaande kinderen nauwelijks ziek worden van het virus.'

36 kinderen opgenomen

Volgens Rake zijn tot nu toe in Nederland 36 kinderen opgenomen in ziekenhuizen. 'De helft was jonger dan 4 jaar, het ging met name om zuigelingen. Ze waren niet eens zo heel erg ziek, maar omdat het coronavirus werd gevonden, nemen we ze al snel op om te kijken welke kant het op gaat.'

'Bijna alle kinderen werden na een paar dagen weer ontslagen. Slechts een enkele zuigeling heeft sondevoeding of zuurstof nodig gehad', weet Rake.

Trampoline

De kinderarts relativeert de gevolgen van besmetting bij kinderen: 'Er worden nu massaal tafeltennistafels en trampolines gekocht. Het risico om daar van af te vallen en een arm te breken, is misschien wel groter dan dat ze ernstig ziek worden door het virus. Jaarlijks worden meer kinderen ziek en opgenomen door gewone verkoudheidsvirussen dan door dit coronavirus.'

De UMCG-kinderarts benadrukt wel dat ouders voorzichtig moeten zijn: 'Vooral bij zuigelingen. Als een baby minder goed drinkt, hoge koorts krijgt, snel gaat ademen of suf wordt, altijd contact opnemen! En ook bij een groter kind. Als de symptomen even iets langer aanhouden en het kind niet opknapt, moet je altijd naar de huisarts of huisartsenpost gaan.'

