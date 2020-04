Raden mogen digitaal vergaderen, maar gaan zij dat ook doen?

Nu de Tweede Kamer unaniem akkoord is, lijkt de weg voor gemeenten en provincies vrij om digitaal te vergaderen. Ze hoeven niet meer fysiek bij elkaar te komen om besluiten te nemen.

Groningse raden hebben nog geen ervaring met dit soort videocalls. De vraag is: spingen de raden in het 'digitale diepe'?

Vanwege het coronavirus zijn vrijwel alle raadsvergaderingen tot nu toe afgelast. Om te voorkomen dat gemeenten maandenlang stilvallen, heeft minister Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken een spoedwet geschreven. Door die wet mogen raads- en Statenleden op afstand besluiten nemen. Voorwaarde is dat iedereen mee kan doen en de vergadering voor iedereen live is te zien. De wet wordt volgende week dinsdag behandeld door de Eerste Kamer. Als hij ook daar wordt aangenomen, treedt hij naar verwachting nog dezelfde week in werking.

Klein comité

Als één van de weinige gemeenten in onze provincie is de raad van Groningen woensdag wel bij elkaar gekomen voor besluiten die niet politiek gevoelig zijn. Er waren elf van de 45 raadsleden.

Ook de gemeenteraad van Het Hogeland komt volgende week woensdag fysiek bij elkaar in Uithuizen, onder meer om een besluit te nemen over het Werelderfgoedcentrum in Lauwersoog.

Hoe gaan de andere gemeenten en Provinciale Staten hiermee om?

Appingedam

De raad van Appingedam heeft twee opties. (1) De vergadering van 16 april kan worden gehouden in de raadszaal van Delfzijl, waar meer ruimte is. (2) Griffier Tineke Kramer treft ook voorbereidingen om de vergadering digitaal te houden. Eind deze week hakt de raad daar de knoop over door.

Delfzijl

In Delfzijl staat de raad voor vier keuzes: een fysieke vergadering in klein comité, een digitale raadsvergadering zonder stemmingen, een fysieke vergadering zonder publiek en een digitale vergadering zoals die mogelijk wordt gemaakt middels de noodwet.

Volgende week donderdag neemt de raad daar een besluit over.



Loppersum

De fractievoorzitters hebben de voorkeur gegeven om de vergadering van 20 april digitaal te laten verlopen. De gemeente onderzoekt of dit technisch mogelijk is. Maandag nemen de fractievoorzitters een besluit op welke wijze het plaatsvindt.

Midden-Groningen

De raad van Midden-Groningen praat over de mogelijkheden van digitaal vergaderen en neemt daar binnenkort een besluit over.

Pekela

De raad had volgende week dinsdag een vergadering gepland, maar de punten op de agenda kunnen doorgeschoven worden naar de vergadering van 19 mei.

Stadskanaal

De raad van Stadskanaal riep minister Knops twee weken geleden al op om het digitaal vergaderen mogelijk te maken. Nu de weg vrij lijkt te zijn, gaat de raad daarop over. De griffier is druk bezig met testen.



Veendam

De eerstvolgende raadsvergadering in Veendam staat gepland op 11 mei. Dan zullen raadsleden anderhalve meter bij elkaar vandaan zitten. Daardoor is er minder ruimte in de zaal, en kunnen bezoekers en leden van de pers de vergadering niet bijwonen. Wel kunnen ze de vergadering online volgen.

Westerkwartier

De raad van de gemeente Westerkwartier gaat digitaal vergaderen. De griffier gaat het systeem vrijdag testen. De vuurdoop is volgende week woensdag, dan is er een digitale commissievergadering. Op 22 april is de digitale raadsvergadering.

Westerwolde

De gemeente Westerwolde is de mogelijkheden aan het bekijken voor een digitale raadsvergadering op 22 april.

Provinciale Staten

Er vinden elke twee weken telefonische presidiumvergaderingen plaats met de 13 fractievoorzitters van alle partijen in Provinciale Staten. Daarnaast wordt bekeken hoe de vergaderingen de komende periode worden georganiseerd.

Insprekers

Punt van zorg bij gemeenten is nog wel de manier waarop inwoners mogen inspreken. Ze kunnen toegevoegd worden aan het videogesprek, maar dat doet niet elke gemeente.

Enkele griffiers vragen insprekers om hun verhaal op papier te zetten en te mailen. Deze stukken worden dan voor de vergadering onder raadsleden verspreidt.

Digitaal vaardig

Ruim de helft van de griffiers maakt zich ook zorgen om de technische kennis van raadsleden en andere gebruikers, zo blijkt uit een onderzoek van Binnenlands Bestuur. Ze zijn bang dat niet iedereen in kan loggen of de microfoon en webcam goed kan zetten. Sommige griffiers zeggen raadsleden hierin te zullen trainen.

De noodwet geldt voorlopig tot 1 september. Dit kan worden verlengd, afhankelijk van de ontwikkeling van de coronacrisis.



Lees ook:

- Surrealistische bijeenkomst in Groninger raadszaal

- Groningen verzint een list om toch te kunnen vergaderen

- Gemeenteraad Het Hogeland in kleine samenstelling toch bijeen

- Alles over het coronavirus