Van beeldschermen tot planten: Hanze-medewerkers halen spullen op voor thuiswerkplek

Eén van de Hanze-medewerkers neemt haar computerbeeldscherm mee in een boodschappentas. (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

Veel mensen werken door de coronacrisis gedwongen thuis, ook de medewerkers van de Hanzehogeschool. Om dat zo comfortabel mogelijk te maken, bood de Hanze haar personeel donderdag de mogelijkheid om bureaustoelen of beeldschermverhogers op te halen.

En zo was het ineens weer druk bij de school, zag RTV Noord-verslaggever Martijn Klungel. Hij stond bij de ingang van de school te kijken hoe het allemaal in zijn werk ging en zag de ene na andere Hanze-medewerker het gebouw in lopen, om het pand bepakt en bezakt weer te verlaten.

Spullen ophalen

Evanya Breuer van de Hanzehogeschool vertelt dat sommige medewerkers al vroeg waren gekomen om niet achter in de rij te hoeven aansluiten. 'Om half negen stond er al een rij naar buiten toe. Mensen wilden blijkbaar heel graag hun spullen ophalen', zegt de woordvoerster van de school.

'We vinden het belangrijk dat onze mensen ook thuis een goede werkplek kunnen organiseren voor zichzelf. Daarom bieden we ze de mogelijkheid om de spullen van hun vaste werkplek te halen en dit thuis in te richten', legt ze uit.

Beeldschermen en bureaustoelen

Wat er wordt meegenomen door de medewerkers varieert volgens Breuer enorm. 'Vooral beeldschermen worden meegenomen naar huis, maar ook bureaustoelen, mappen met documentatie, planten die thuis verder verzorgd kunnen worden of een ergonomische kruk om thuis op te zitten', somt Breuer op.

Eén medewerker van de Hanzehogeschool nam zelfs zijn hele bureau mee naar huis. 'Maar dat was iemand die voor een bepaalde situatie een flexibel bureau nodig had thuis. In overleg met zijn leidinggevende mocht dat en hebben ze het bureau uiteindelijk achterin de auto kunnen krijgen.'

Tot 1 juni

Van de Hanze-medewerkers wordt verwacht dat zij tot 1 juni thuis werken. In ieder geval tot die datum worden er online lessen gegeven en toetsen afgenomen, tenzij het kabinet tussentijds beslist dat de scholen hun deuren eerder kunnen openen.

