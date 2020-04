Helft van inspecties nieuw NCG-loket in eerste maand vergeven

Het speciale loket voor bezorgde bewoners uit het aardbevingsgebied is in trek. De helft van alle inspecties voor 2020 is volgens de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) in de eerste maand vergeven.

Het loket is bedoeld voor mensen die vooralsnog niet in aanmerking komen voor het aardbevingsbestendig maken van hun woning. Als zij zich toch onveilig voelen, kunnen ze de NCG verzoeken om hun woning alsnog te inspecteren.

Pand onveilig of niet?

De NCG voert op basis van beschikbare technische gegevens een eerste test uit waaruit moet blijken of een woning in aanmerking komt voor een inspectie. Als dat het geval is, onderzoekt een deskundige ter plaatse of het pand onveilig is of niet.

Is er niets aan de hand? Dan stopt het traject daar voor deze mensen. Zijn er wel zorgen? Dan kunnen gemeenten het gebouw toevoegen aan hun eigen versterkingsplannen en gaat de NCG dat uitvoeren.

Inspectie ingepland

Elk jaar biedt het loket - dat begin maart werd geopend - ruimte voor vijfhonderd van zulke inspecties.

In de eerste maand zijn er ongeveer 250 toegekend. Die mensen krijgen binnenkort de inspectie ingepland.

Niet in aanmerking

In totaal hebben 430 mensen zich aangemeld bij het loket, zo laat een woordvoerder van de NCG weten. Honderd van hen komen echter niet in aanmerking voor deze 'inspectie op verzoek', omdat zij al op de lijst met mogelijk te versterken woningen staan. Die lijst telt meer dan 26 duizend huizen.

'Deze mensen weten dit en hebben dit in een brief nogmaals te horen gekregen', aldus een woordvoerder. 'Hun huis wordt dus ook geïnspecteerd op veiligheid, maar ze drukken niet op de jaarlijkse vijfhonderd opnames.'

Een deel van de aanvragen wordt volgens de NCG op dit moment nog onderzocht. Mensen die zich hebben aangemeld krijgen binnenkort bericht of ze wel of niet aan de voorwaarden voldoen.

Brief Wiebes

Eerder deze week schreef minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer dat Groningen snel veiliger wordt. Dit naar aanleiding van een nieuwe risicoanalyse van het aardbevingsgebied.

De uitkomsten van die analyse betekenen ook dat de lijst van ruim 26.000 huizen voor de versterkingsopgave in principe niet verder zal groeien. Een huis kan nu enkel nog op de inspectielijst komen via dit NCG-loket of wanneer iemand melding maakt van een acuut onveilige situatie.

Lees ook:

- Meer dan honderd mensen willen hun huis laten checken door NCG

- NCG-loket voor bezorgde Groningers opent maandag

- Alles over de aardbevingsproblematiek in Groningen