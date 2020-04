UMCG heeft boodschap voor Groningers: we zijn er ook voor niet-coronapatiënten

Het ziekenhuis stelt dat dit niet de bedoeling is en ook niet nodig: alle noodzakelijke en alle acute zorg gaat door.

Niet alleen corona

Chirurg Ger Sieders: 'Ondanks dat corona heel erg in het nieuws is en we druk zijn met het opschalen van de bedden op de intensive care: we zijn open! Mensen blijven andere klachten krijgen en het is belangrijk dat die wel hulp zoeken.'

Blijvende schade

Het UMCG merkt dat bijvoorbeeld het aantal dotter-behandelingen is ingezakt. Dat is raar, omdat het aantal patiënten met hartklachten altijd vrij stabiel is. Het is onmogelijk dat er ineens minder dotter-behandelingen nodig zijn. Ook oogheelkunde heeft voorbeelden; een patiënt kwam zelfs zo laat binnen dat er blijvende schade is aan de ogen.

Angst voor besmetting

Patiënten blijven dus blijkbaar weg, constateert Sieders. 'We merken dat mensen poli-afspraken en operaties afzeggen of willen afzeggen omdat ze bang zijn in het ziekenhuis besmet te worden met corona. Of ze denken dat we te druk zijn met corona om hen te helpen.'

Sieders denkt dat ook de beelden uit Italië en het zuiden van Nederland meespelen. Daarop was te zien hoe het werk ziekenhuizen over de schoenen liep. 'Dat is hier absoluut niet het geval. Daarom de boodschap: als je een probleem hebt, ben je wel welkom.'

Iemand die zich zorgen maakt om bijvoorbeeld zijn hart moet gewoon zijn huisarts bellen. Als je al onder behandeling staat bij een medisch specialist in het ziekenhuis kan het vaak ook rechtstreeks.

Sieders: 'Als mensen vastlopen of onzeker zijn, dan kunnen ze telefonisch contact opnemen. En dan bekijken we wat we eraan moeten doen.'

Langer wachten

Toch is er ook een groep patiënten die het ziekenhuis nu niet kan helpen, zegt Sieders. 'We merken dat mensen zenuwachtig worden, omdat ze langer moeten wachten op een behandeling. Dit zijn inderdaad heel vervelende situaties.'

Alles wat kan wachten, wordt namelijk wel uitgesteld. 'Denk bijvoorbeeld aan een littekenbreuk na een complexe operatie. Daar kan iemand veel last van hebben. Of problemen met een stoma; dat beïnvloedt de kwaliteit van leven wel. Maar het is niet direct noodzakelijk in te grijpen.'

Oncologie

Het UMCG slaagt er in om alle chemotherapie door te laten gaan zoals gepland. 'Maar iemand die zit te wachten op een kankeroperatie moet misschien wel wat langer wachten.'

Zo bekijkt het ziekenhuis per week en per afdeling of het nog lukt de juiste zorg te leveren. 'Elke week gaan we langs de specialisten om te bekijken of ze de noodzakelijke operaties nog kwijt kunnen op de operatiekamers. Zo niet, dan moet een andere afdeling inleveren.

'We moeten de schaarste met zijn allen verdelen. Het zijn vervelende keuzes.'

Tweede crisis dreigt

Door uitstel van allerlei behandelingen dreigt na de coronacrisis een tweede crisis, waarschuwde onderzoeksbureau Gupta onlangs. Alleen al omdat al die patiënten straks alsnog geholpen moeten worden, terwijl de wachtlijsten al zo lang waren.

Sieders: 'We zijn al aan het nadenken; straks is deze crisis voorbij en zitten we met de restschade. Misschien moeten we al dat extra werken dat we nu doen nog langer volhouden om het stuwmeer aan patiënten op te lossen.'

Samenwerken met de ziekenhuizen in de regio helpt ook, zegt hij. 'Dat doen we nu ook al; we kijken nog beter hoe we de zorg over de ziekenhuizen moeten verdelen.'

'Maar eerst deze crisis managen.'

Lees ook:

- Zorg druk met corona, maar al die andere patiënten dan?

- Alles over de coronacrisis volg je in ons liveblog