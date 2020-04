Pronkjewailtjes nu hele dag te zien op online kanaal

De komende weken halen we de mooiste pronkjewailtjes uit het archief van RTV Noord. Vanaf vandaag kun je die 24 uur per dag ook zien op een speciaal, online kanaal.

Op www.rtvnoord.nl/pronkjewailtjes zie je continu fragmenten en programma's uit het archief van RTV Noord. Ideaal om lekker op de tablet of televisie (je kunt ze casten met de Chromecast of via de airplay met je televisie verbinden) te kijken.

We verversen het aanbod regelmatig en nemen ook de uitzendingen die 's avonds om 20:30 uur op TV Noord te zien zijn mee. (Die kun je overigens ook vinden in Uitzending Gemist.)

Op verzoek

Op de website kun je verzoekjes indienen voor bepaalde fragmenten of programma's uit het archief. Die nemen we mee in Noord Vandaag, om 20:30 uur op TV Noord of in in het online kanaal.

Veel plezier met kijken!