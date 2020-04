Corona zorgt voor verschillen bij Groningse slijters: 'Ik mag niet zeuren'

Na de sluiting van cafés en restaurants vanwege de coronacrisis is er geen run op slijterijen ontstaan. Groninger slijters melden zelfs terugloop in de klandizie, maar nergens met dramatische gevolgen.

'Ik mag niet zeuren, ik draai nog omzet. En dat is in vergelijking met wat er in de horeca gebeurt een zegen', zegt één van hen.

Bas Bergman van Slijterij Groningen in Stad heeft twee drankwinkels. Eentje aan de Vismarkt en eentje aan De Beren in de Korrewegwijk. 'Hier aan de Vismarkt mag ik blij zijn als ik vijftig tot zestig procent van mijn normale omzet kan halen', vertelt de slijter.

'Mijn andere zaak zit tegenover een supermarkt en je merkt dat mensen meer boodschappen in de buurt doen. Daardoor loopt het daar een stuk beter.'

Hamsteren is voorbij

Zijn collega Gerrie Smit van TopSlijter aan de Venne in Winschoten signaleert ook een daling in zijn omzet. 'Toen de horeca de deuren sloot, werd er eerst nog wel gehamsterd en ging de omzet even omhoog, maar dat is nu voorbij', vertelt de Winschoter slijter.

'Het is stil op straat en je mist de mensen die gezellig winkelen en ook even bij je slijterij naar binnen lopen voor een lekker flesje. Dat ben je nu kwijt.'

'Normaal gesproken verkoop ik ook heel veel cadeaupakketten, maar er worden geen feestjes meer gevierd, geen verjaardagen. Dat ligt allemaal stil', vervolgt Smit.

Ook Bergman merkt dat hij amper nog feestelijke drankpakketten verkoopt. 'Bierpakketten of mooi ingepakte flessen met gedestilleerde dranken bijvoorbeeld. Ik verkoop nu nog geen tiende van wat ik normaal verkoop.'

Kwetsbare groepen blijven weg

Wout Smit van de Mitra aan de Vennen in Delfzijl heeft aanvankelijk een heel ander verhaal. 'Als ik niet zou weten dat er een coronacrisis was, had ik het bijna niet aan mijn omzet gemerkt', vertelt de Delfzijlster slijter. 'Maar ik merk wel dat sommige klanten wegblijven. Vooral mensen uit de kwetsbare groepen.' Smit denkt dat hij door de sluiting van horeca extra klanten trekt.

Helpende hand van huurbaas

'Ik ben net twee jaar geleden begonnen', vertelt Han Stiekema van UwSlijter aan De Dam in Leek. 'Voor mij valt het nu even niet mee. Normaal gesproken sta ik op een zaterdag de hele dag flessen in te pakken. Dat gebeurt nu echt niet meer.'

Inmiddels heeft zijn huurbaas hem de helpende hand gereikt. 'Gisteren heb ik een brief van de huurbaas gekregen dat ik niet de volle huur hoef te betalen. Dat geeft me weer wat ruimte', vertelt de slijter uit Leek.



