Politie ziet misdaad vanwege coronacrisis verschuiven

Nu iedereen binnen zit en de straten leger zijn, is de misdaad veranderd. Er is minder fietsendiefstal omdat er maar weinig verplaatsingen zijn. Omdat mensen vaker thuis zijn, is het aantal woninginbraken teruggelopen. En ook vechtpartijen tijdens stapavonden zijn tijdelijk verleden tijd.



Maar er gebeuren nog steeds dingen die niet door de beugel kunnen. 'Wij doen nog steeds hetzelfde werk, maar zetten mensen anders in', vertelt districtchef Groningen Monique Pennings. 'Agenten die normaal toezicht houden in de horeca rijden nu bijvoorbeeld op de arrestantenbus. Of ze surveilleren op straat.'



Meer surveilleren

Als er in een gebied meer meldingen gedaan worden, gaat de politie daar als vanouds meer surveilleren. Maar ook bedrijventerreinen, die nu leegstaan omdat nagenoeg iedereen thuis aan het werk is, kunnen op extra politiecontroles rekenen.

Wijkagent Siard Heidanus merkt ook dat hij meer aan het surveilleren is dan anders. Hij werkt vanaf het bureau aan de Korreweg in Stad en heeft de noordelijke buurten plus de Oosterparkwijk onder zijn hoede, met een team collega's.



Elke werkdag is een zondag

Elke werkdag voelt voor hem als een zondag: een rustige dienst waarbij weinig mensen op straat zijn. Als hij buiten is, rijdt hij op de fiets zijn routes. Soms spreekt hij mensen aan die niet voldoende afstand van elkaar houden. Of een groepje kinderen te dicht bij elkaar in een voetbalkooi. Altijd met handschoenen en desinfectiemiddel op zak.

'Ik heb nog geen enkele bekeuring uitgedeeld', vertelt hij. De politie hanteert drie stappen als mensen het samenscholingsverbod overtreden: aanspreken, waarschuwen en bekeuren. 'Een gesprekje met mensen is tot nu toe genoeg', zegt Heidanus. 'Ze snappen het vaak zelf ook wel als ze iets doen wat niet handig is.'



Extra maatregelen bij aanhoudingen

Een aanhouding heeft hij in deze tijd nog niet hoeven doen. Als er tijd voor is, trekken politiemensen handschoenen aan en doen een mondkapje voor. Die liggen standaard in de auto's.

De arrestanten worden niet meer geboeid op de achterbank van de politieauto's vervoerd, maar in de bussen die normaliter tijdens de horecadiensten gebruikt worden. Alles om zoveel mogelijk afstand te bewaren.

Komend weekend wordt het mooi weer. Dat betekent doorgaans meer leven op straat. Pennings waarschuwt: 'Ook een barbecuefeestje in de tuin is niet verstandig.' De politie mag daar ook handhaven. 'Maar een bon stopt het virus niet. Ik hoop dat het niet nodig is.'



