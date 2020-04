Helperzoomtunnel gaat open: 'Het wordt een saai feestje'

Sinds augustus lag hij al op zijn plaats; vrijdag gaat hij open voor het verkeer: de Helperzoomtunnel in Stad. Na jaren van tegenslagen gaat de tunnel nu eindelijk open.

Bert Kramer van Aannemerscombinatie Herepoort is blij dat de tunnel eindelijk klaar is. 'Als je terug gaat lezen wat er allemaal gebeurd is rond deze tunnel... Tjongejongejonge.'

Bouw, uitstel, inschuiven

De Helperzoomtunnel verbindt de zuidelijke en oostelijke wijken van Groningen met elkaar. De bouw is in 2017 begonnen: in mei 2018 zou de tunnel op zijn plek worden geschoven.

Die operatie werd op het laatste moment afgebroken, omdat de grond zich anders gedroeg dan vooraf gedacht was. Ruim een jaar later, in augustus 2019, werd de tunnel alsnog op zijn plek geschoven.

'Hier stond wat op dat moment, jong'

Op het moment dat de plaatsing in 2018 werd afgeblazen, stonden al wel 130 vrachtwagens met materiaal klaar. 'Hier stond wat op dat moment, jong', herinneren Kramer en een collega zich. 'Maar uiteindelijk hebben we ons best snel herpakt, moet ik zeggen.'

Geen spanning meer

Als Kramer de donderdag voor de opening door de tunnel loopt is er bij hem geen spoor meer te bekennen van spanning. Die was er op 3 augustus 2019 wel, toen de tunnel op zijn plek werd gebracht.

'Toen dacht ik: als dit lukt, dan komt het goed. En dat kwam het. Maar ik ben blij dat we een zachte winter hebben gehad. We konden gewoon doorwerken: als dat niet zo was geweest hadden we er weer van alles aan moeten doen om de boel vorstvrij te houden.'

Horizontale steentjes

De laatste puntjes worden nog op de 'i' gezet op het moment dat Kramer de pers door de tunnel leidt. 'Kijk', zegt hij, 'de steentjes bovenaan liggen horizontaal. Dat is bij de andere kunstwerken (jargon voor bruggen en tunnels, red.) aan de zuidelijke ringweg anders. Daar staan ze allemaal verticaal.'

Of daar een speciale reden voor is? 'Geen idee eigenlijk', zegt Kramer. 'De architect wilde het zo.'

99,9 procent af

'De tunnel is nu voor 99,9 procent af', zegt een trotse Kramer. Dat geldt niet voor het terrein eromheen: daar wordt nog een natuurcompensatiegebied gecreëerd.

'Maar eerst heeft ProRail dat nog nodig, als ze een vierde spoor gaan aanleggen tussen het Hoofdstation en het nieuwe rangeerterrein', zegt Kramer. 'De natuurcompensatie komt er over een half jaar pas.'

Corona zorgt niet voor problemen, verpest wel feestje

De coronacrisis heeft volgens Kramer niet voor extra vertraging gezorgd. Het zet wel een streep door het openingsfeestje voor omwonenden, en ook van een officiële opening is geen sprake.

'Er komt bijna niemand morgen', zegt Kramer. 'Eigenlijk wil je dat wel bij de opening van zo'n tunnel, maar het is niet anders. Het wordt een saai feestje, als de tunnel om 9.30 uur opengaat.'

Esperantokruising

De beruchte Esperantokruising in Stad sluit door de opening van de Helperzoomtunnel. Dat gebeurt vrijdag- op zaterdagnacht, nadat de laatste trein heeft gereden. Je kan bij die kruising het spoor dan niet meer oversteken.

Auto's moeten via de Helperzoomtunnel of de Hereweg rijden. Voor fietsers en voetgangers is er een andere optie: die kunnen onder station Groningen Europapark door.



