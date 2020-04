Lopend Vuur: Ik kan nog altijd niet zonder tv

De luistertijd voor radio stijgt en ook zitten we 's avonds vaker en langer voor de buis.

TV Noord is vandaag op de kop af 25 jaar oud. En op die dag willen we in het Lopend Vuur je mening peilen over tv. Dat deden we twee jaar geleden ook, met de stelling: 'Liever internet dan tv'. Toen gaf 56 procent van de stemmers aan internet boven tv te verkiezen.

Onze stelling van vandaag luidt:

Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of laat ons telefonisch weten wat je vindt via 050-3188288.

Betaald parkeren is een goede methode tegen parkeeroverlast

Dat was ons Lopend Vuur van gisteren. Van de 4.446 stemmers is 54 procent het hier mee eens.