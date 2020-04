Troostlaidjes #12: Bas Menninga - Altied wel aine

Een 'troostlaidje' in deze coronatijd. In het RTV Noord-programma Edwin op Noord riepen we Groninger artiesten op om zo'n liedje te schrijven.

Kira Dekker, Harry Niehof, Fries Wolma, Bé Schmaal, Irene Wilkens, Anne-Lie Persson, Lars Koehoorn, Harm Tabak, Inge van Calkar, Steernvanger en Eltje Doddema brachten hun liedjes reeds ten gehore.

Vandaag is het de beurt aan Bas Menninga.

Menninga woont in Het Gooi, maar heeft Groninger wortels. Zijn vader komt uit Winschoten, net als de familie van zijn moeder, die zelf in het Westen is geboren. 'We kijken eigenlijk dagelijks wel naar Noord.'

Zijn oom, tekstschrijver Jan Siebo Uffen zette enige jaren geleden het nummer 'Altijd wel 'iemand van IOS over naar het Gronings. En dat lied zingt Menninga als troostlaidje.

Ontroerd

'Ik was gelijk ontroerd door de mooie tekst. Ik liet het horen aan mijn vader, die vertelde dat het mijn oom was. Toen ik heel klein was, hadden we elkaar wel eens ontmoet. En eigenlijk hebben we elkaar hierdoor opnieuw leren kennen. Dat is eigenlijk heel mooi.'

'Zelf wonen we al ver bij onze familie vandaan, maar in tijden van corona is dat toch echt lastig. Je kan niet naar elkaar toe en geeft elkaar op afstand troost.'

Alle eerdere troostlaidjes kan je in deze playlist vinden.