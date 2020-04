Rouwtherapeut: 'Leg laatste momenten coronapatiënt vast op foto'

Herman de Mönnink, traumapsycholoog en rouwtherapeut uit Stad, heeft een oplossing.

'Mensen worden weggehouden bij het laatste moment met een dierbare en dat gaat me aan het hart', verklaart De Mönnink. 'Helemaal als je kijkt hoe het in het buitenland gaat: koelauto's in Amerika waar lichamen worden opgestapeld, het leger dat lichamen ophaalt in Italië en solitair begraaft.'

Emotionele band

Dat mensen in deze coronacrisis soms worden weggehouden bij een stervende dierbare, bijvoorbeeld op de intensive care-afdeling en in verpleeghuizen, is met het verstand allemaal wel te begrijpen, meent de psycholoog.

'Maar je hebt vooral een emotionele band met degene die overlijdt. Op dat niveau missen mensen informatie en het laatste stukje. Het is bij afscheid nemen juist zo dat je bij elkaar komt. Niet dat je verderaf gaat staan.'

Keuze

Om die reden pleit De Mönnink ervoor om rouwfotografie in te zetten. 'Vraag de verpleegkundigen om het laatste moment vast te leggen. Het is niet dat je die foto's verplicht moet bekijken natuurlijk, maar dan heb je in ieder geval de keus, mocht die behoefte er later toch komen.'

Rouwen is herinneringen opbouwen, ook aan het laatste moment Herman de Mönnink - rouwtherapeut

Onverwerkte rouw

Het vastleggen van de laatste momenten is iets wat bij de afdeling neonatologie al gebeurt. 'Baby's die doodgeboren worden of vlak na de geboorte overlijden, worden gefotografeerd.'

Daar zit een wetenschappelijke onderbouwing bij, benadrukt de rouwtherapeut. 'Vroeger werden ouders juist weggehouden bij het overleden kind. Maar je zag dat een deel van de ouders jaren later kampten met onverwerkte rouw. Ze misten het stukje afscheid.'

Beroving

Datzelfde kan volgens de Stadjer nu gebeuren met nabestaanden van mensen die aan het coronavirus overlijden. 'Er is iets abrupts. Er wordt je iets afgenomen wat je zou willen hebben. De Engelsen noemen het met een mooi woord bereavement, een soort beroving.'

De Mönnink heeft in Groningen binnenkort de eerste gesprekken met ziekenhuizen over zijn oproep.

Hij benadrukt dat het om maatwerk zal gaan. 'Niet iedereen zal hier behoefte aan hebben. Maar er is een groep die afscheid zal willen nemen en het nu niet kan. En om die groep gaat het me. Rouwen is herinneringen opbouwen, ook aan het laatste moment.'

