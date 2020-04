Raad Westerkwartier oefent met beeldvergadering

Ook de gemeente Westerkwartier gaat dat doen. Vrijdagmiddag werd alvast geoefend voor komende woensdag, want dan moet het echt gebeuren.

Keurige afstand

In de raadszaal in Zuidhorn zijn burgemeester Ard van der Tuuk, raadslid Koos Siegers (ChristenUnie), raadsgriffier Jan de Jong en twee instructeurs aanwezig. Op keurige afstand van elkaar bespreken ze de werkwijze van het beeldvergaderen, de rol van de voorzitter en de discipline die het vraagt van de deelnemers aan de vergadering.

Op de agenda van het raadsoverleg (commissievergadering) van komende woensdag staan drie onderwerpen. Bij elk onderwerp mogen per partij twee fractieleden het woord voeren, de raad telt negen fracties. Raadslid Koos Siegers is woensdag voorzitter. Van hem wordt verwacht dat hij de vergadering in goede banen leidt en ordentelijk laat verlopen.

Normaal kun je met je stem en je mimiek een hoop doen, maar als de communicatie via een beeldscherm verloopt dan is dat heel anders Raadslid Koos Siegers (ChristenUnie)

'Dat is een serieuze uitdaging', zegt Siegers, 'Normaal kun je met je stem en je mimiek een hoop doen, maar als de communicatie via een beeldscherm verloopt, dan is dat heel anders.'

Siegers: 'De beraadsslagingen en de interrupties lopen altijd via de voorzitter en dat zal nu niet anders zijn, maar de raadsleden moeten de nodige discipline opbrengen en iets meer geduld hebben. En het is belangrijk dat ze de spreektijd kort houden.'

Groter en met meer deelnemers

Vier meter verderop, op zijn vaste plek in de raadszaal, zit burgemeester Ard van der Tuuk. Beeldvergaderen is hij wel gewend, want in tijden van corona spreekt het college van B en W elkaar elke morgen via een beeldverbinding.

'Dat gaat heel goed', zegt Van der Tuuk, 'maar dit is toch anders, groter en met meer deelnemers. Dat vraagt het een en ander qua organisatie en werkwijze. En dat geldt helemaal bij de raadsvergadering waar drieëndertig raadsleden en vier wethouders en eventueel insprekers vanuit hun eigen huis meedoen.'

Er moeten belangrijke besluiten worden genomen, die kunnen niet op uitstel wachten Burgemeester Ard van der Tuuk

Van der Tuuk vindt het belangrijk dat het raadswerk door kan gaan, al is het in aangepaste vorm. 'Er moeten belangrijke besluiten worden genomen, die kunnen niet op uitstel wachten. Bovendien komt aan deze crisis ooit een einde en dan hebben we geen achterstand opgelopen.'

Moeilijkheden

Raadsgriffier Jan de Jong is blij dat de raad op deze manier toch besluiten kan nemen.

'We moeten nog even wachten op komende dinsdag als de Eerste Kamer het officiele besluit moet nemen, maar ik verwacht daar geen moeilijkheden van. Dan kunnen we door en voorkomen we dat er een stuwmeer aan onderwepen ontstaat waarover de raad een besluit moet nemen.'

De spoedwet van minister Knops

Vanwege het coronavirus zijn vrijwel alle raadsvergaderingen tot nu toe afgelast. Om te voorkomen dat gemeenten maandenlang stilvallen, heeft minister Knops (CDA) van Binnenlandse Zaken een spoedwet geschreven.

Door die wet mogen raads- en Statenleden op afstand besluiten nemen. Voorwaarde is dat iedereen mee kan doen en de vergadering voor iedereen live is te zien.

De wet wordt volgende week dinsdag behandeld door de Eerste Kamer. Als hij ook daar wordt aangenomen, treedt hij naar verwachting nog dezelfde week in werking.

