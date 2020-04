Politie: 'Ga niet barbecueën in het park dit weekend'

'Blijf thuis en blijf gezond. Ook dit weekend.' De politie richt zich via een boodschap op Twitter tot de Nederlandse bevolking, met het uitdrukkelijke verzoek de coronamaatregelen na te leven. Ook nu er mooi weer in aantocht is.

'We merken dat er steeds meer gehoor wordt gegeven aan de oproep om thuis te blijven. Op plekken waar het normaal gesproken druk is, is het nu een stuk rustiger', klinkt het in de oproep.

In gevaar

'Dit weekend wordt het mooi weer. Ga niet barbecueën of het park in bijvoorbeeld, ondanks dat de zon schijnt. Want als jij naar buiten gaat, breng je niet alleen je eigen gezondheid in gevaar. Ook die van de mensen om je heen. Houd je aan de maatregelen. Doe je dat niet, dan riskeer je een boete.'

'We spreken je aan, maar spreek ook vooral elkaar aan. Blijf zo veel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten als het écht nodig is.'

Oproep Rutte

Eerder deze week deed premier Mark Rutte al een beroep op buitenlandse toeristen om in het paasweekend (volgende week) niet naar ons land te komen. De oproep wordt onder meer via social media verspreid. 'Bleib zu Hause, restez à la maison', is de boodschap zei Rutte.

Lees ook:

- Ons liveblog over het coronavirus

- Alles over het coronavirus