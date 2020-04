Steun onze zorghelden met #ikbliefthoes

In een speciale video spreken ze Groningen toe vanuit het ziekenhuis:



'We werken ons hier een slag in de rondte op de ic', is de boodschap. 'Jullie moeten lekker thuisblijven allemaal. Ook als het zonnetje schijnt in het weekend. Gewoon in de tuin of op het balkon, maar verder niet naar buiten. Dankjewel!

Ik blief thoes!

Om het zorgpersoneel te laten zien dat wij Groningers ook echt zoveel mogelijk thuisblijven heeft RTV Noord de actie 'Ik blief thoes' in het leven geroepen.

Daarmee kun jij ook laten zien dat je thuisblijft en zo de zorg steunt!

Laat het maar zien

Wat doe jij om jezelf thuis te vermaken? Hoe ziet thuiswerken er voor jou uit? Hoe blijf je in contact met bekenden? Wij zien het graag en roepen iedereen op om het vast te leggen en met ons te delen.

Niet alleen zien we graag hoe je je leven thuis hebt ingericht, maar via RTV Noord kan je ook groeten of gelukwensen overbrengen aan bekenden, vrienden of familie.

Zo stuur je een video in

Maak een foto, video, vlog, boodschap of wat je maar wilt en ga naar www.rtvnoord.nl/ikbliefthoes.

Zorg ervoor dat je video maximaal 30 seconden duurt en horizontaal gefilmd is. Wij verzamelen de video's en foto's en publiceren ze op onze verschillende kanalen. Publiceer je ze op je eigen social media? Gebruik dan de hashtag #ikbliefthoes.

Ook in de aankomende weken zijn al je video's en foto's van harte welkom. Zo kunnen we met zijn allen aan het zorgpersoneel laten zien dat we ze steunen door thuis te blijven.

