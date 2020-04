Tweede editie Hullabaloo Festival uitgesteld tot 2021

Het Hullabaloo Festival, dat op 28 en 29 augustus in het Stadspark in Groningen zou worden gehouden, is uitgesteld. De tweede editie van het muziekevenement vindt nu in de zomer van 2021 plaats.

De organisatie heeft dit besloten uit onzekerheid over de nasleep van de coronacrisis.

Vooralsnog zijn alle vergunningplichtige evenementen tot 1 juni verboden. Hullabaloo valt daar ruimschoots buiten, maar is toch bang dat het virus het festival dwarsboomt.

Onzekerheid en ticketverkoop

'We zijn een relatief nieuw evenement en hebben dus voldoende aanlooptijd nodig om tickets te verkopen. Daarnaast is het erg onzeker hoe de zomer eruit gaat zien en die onzekerheid mag geen invloed hebben op dit festival', stelt Mitchel Bovenlander van organisatiebureau 4PM Entertainment.

Omdat Hullabaloo al laat in het festivalseizoen zou worden gehouden, was verplaatsen naar een later moment in het jaar geen optie. De tweede editie wordt daarom pas in de zomer van volgend jaar gehouden.

Programma was al klaar

De organisatoren balen van het besluit omdat het programma van de tweede editie al zo goed als klaar was. Hullabaloo had de line-up van optredende artiesten willen bekendmaken in de week dat de eerste overheidsmaatregelen werden aangekondigd.

De eerste editie van Hullabaloo op 28 augustus en 1 september 2019 trok meer dan 20.000 mensen naar het Groninger Stadspark. Op het podium stonden toen acts als Craig David, Bløf, Lost Frequencies, De Jeugd van Tegenwoordig, Maan, Nielson en Songfestival-winnaar Duncan Laurence.

