Beachvolleyballer Brouwer is creatief en speelt tegen radiator op zelfgebouwd veld

Beachvolleyballer Alexander Brouwer is niet voor één gat te vangen. Ondanks dat hij aan huis gebonden is tijdens deze coronacrisis, weet hij zich prima te redden met een eigen gebouwd beachvolleybalveld.

Hij deelde vrijdag een bericht op instagram, waarin hij het opneemt tegen een radiator op een zelfgebouwd beachvolleybalveld.

'Het komt natuurlijk goed uit, dat we net zijn verhuisd. Het is nieuwbouw, dus de tuin lag nog kaal. We hebben de tuinplannen dus even iets opgeschoven, zodat ik dit beachveldje nog kon aanleggen.'

Vrouw gedoogt veld

'Voorlopig vindt mijn vrouw het nog oké, maar ik denk dat er wel een punt gaat komen waarop ze zegt: 'Nu is het klaar'', lacht de winnaar van het olympisch brons van 2016. 'De coronacrisis mag ik nog uitzingen van haar.'

'Ik ben wel echt blij dat we onlangs verhuisd zijn, want in ons oude appartement was dit erg lastig geworden, dat bedenk ik ook weer elke dag. Geen tuin en veel kleiner allemaal, dat was wel even wat anders', aldus Brouwer.

Het veld in de achtertuin.

(Foto: Alexander Brouwer)



Serieuze training?

Toch is het niet zo dat Brouwer hierdoor nu echt serieus kan trainen. 'Het is gewoon hartstikke leuk om een bal te raken en het is een beetje een oplossing voor de situatie nu, maar ik zie dit absoluut niet als een bijdrage aan mijn trainingsprogramma ofzo.'

De radiator die dient als tegenstander. (Foto: Alexander Brouwer)



Radiator

En hoe komt hij er nou bij om tegen een radiator aan te slaan?

'Het was de radiator die we oorspronkelijk bij de oplevering kregen. We hebben zelf een andere opgehangen. Deze had ik te koop gezet op internet, maar ik heb die er tijdelijk toch maar weer afgehaald', lacht Brouwer. 'Alleen denk ik dat ik iets anders ga timmeren, want de buren klagen.'

'Jezelf uitdagen'

'Als je maar lang genoeg een soort van opgesloten zit in huis, dan ga je snel genoeg dingen bedenken om jezelf een beetje te vermaken, en jezelf ook uit te dagen', besluit de immer vrolijke Brouwer.

Lees ook:

- Lees alles over de coronacrisis

- Alexander Brouwer houdt zich thuis fit en is optimistisch over Spelen