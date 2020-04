Beruchte Esperantokruising sluit: 'Onhandig, maar het is er ook onveilig'

Vrijdagnacht sluit de Esperantokruising in Stad definitief. Om 1.00 uur is het gedaan met één van de onveiligste verkeerssituaties in onze provincie. Er worden hekken en betonblokken geplaatst, niemand kan er dan meer langs.

De Helperzoomtunnel, die vrijdagochtend opende, vervangt de beruchte overgang.

De laatste keer

'Ja, dat is de laatste keer hè', zegt een moeder tegen één van haar kinderen. Haar gezin steekt de kruising vrijdag rond lunchtijd nog één keer over. Vader is gewapend met een fototoestel, zij heeft aan elke hand een kind.

'Het is onhandig dat de kruising weggaat', zegt de vrouw. 'We hebben net even een rondje gelopen, en zijn ook door de nieuwe Helperzoomtunnel gekomen.' Vanaf morgen is de doorgang onder station Europapark hun nieuwe route wanneer ze vanuit Helpman naar de oostelijke kant van de stad willen.

Onveilig

Dat de kruising verdwijnt snappen ze ook wel. 'Het is één van de meest onveilige plekken in de stad.' In 2019, toen RTV Noord samen met LocalFocus onderzoek deed naar de gevaarlijkste plekken in onze provincie, stond de Esperantokruising ook bovenaan.

De kruising met spoorwegovergang (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)



Op de kruising komt van zes kanten auto- en fietsverkeer. Bovendien liggen er drie sporen waar per uur (op een normale dag, zonder coronaproblemen) zeker zestien treinen langskomen. En dan zijn er ook nog voetgangers. Stoplichten zijn er amper.

Extra spoor

De kruising móét ook wel weg, omdat er een extra spoor bijkomt tussen het Hoofdstation en station Groningen Europapark.

Dat leidt tot nog meer spoorverkeer, als op termijn alle treinen vanuit Leeuwarden doorrijden naar station Europapark. Het worden er dan zeker 24 per uur, en zelfs 28 in de spits.

'Bovendien is een overweg met vier sporen niet toegestaan', zegt een woordvoerder van ProRail. Het duurt dan te lang voordat mensen de sporen hebben gepasseerd. Het weg- en treinverkeer kan elkaar dan in de weg gaan zitten.'

Niet iedereen blij

Toch is niet iedereen blij dat de kruising verdwijnt. Marlieke de Jonge is slechtziend en baalt dat ze straks meer meters moet maken om op haar werk te komen.

'Ik woon in de Oosterparkwijk en werk aan de Hereweg. Ik heb mijn werk speciaal uitgezocht om er dichtbij te wonen. Door het verdwijnen van de Esperantokruising moet ik minstens anderhalve kilometer omlopen of rijden', zegt ze.



Wat De Jonge betreft wordt er bij de bouw van de zuidelijke ringweg te weinig gedacht aan gehandicapten. De sluiting van de Esperantokruising hangt daarmee samen. 'Het schijnt dat het heel moeilijk is om je in te leven in mensen die bijvoorbeeld niet kunnen fietsen.'

Toch zal ze straks moeten omlopen of -rijden in haar scootmobiel. Pas in 2024 gaat de fiets- en voetgangerstunnel bij de Esperantokruising open. 'Ik denk dat ik nog vaak bij de kruising kom te staan en dan denk: oh verrek, het kan niet meer!'

Helperzoomtunnel

De Helperzoomtunnel, die de kruising vervangt, ligt ruim een kilometer verderop. Vrachtwagens mogen er niet door: die moeten via de ringweg of de Hereweg.

Zo ziet de Helperzoomtunnel eruit:



Vrijdagochtend lopen de eerste mensen door de tunnel, maar veel zijn het er niet. De ervaringen zijn positief: 'Zo kan ik sneller richting Hoogezand rijden', zegt één van de mensen die even komt kijken.

Zorgen

Toch zijn er ook zorgen: meerdere voorbijgangers zijn bang dat verkeer dat aan de zuidkant uit de tunnel komt te snel rijdt. De drukke fietsroute met veel schoolgaande kinderen kruist de weg daar.

Een moeder en haar dochter steken de weg over bij de tunnel (Foto: Marten Nauta/RTV Noord)



De gemeente Groningen laat weten dat er nog aanpassingen volgen aan de kruising. De fietsroute krijgt nog een andere kleur, zodat die onderscheidend is. Als dat gebeurt, verdwijnen ook de haaientanden.

