Kan online verkoop Groninger retailers helpen?

De omzetten van fysieke winkels lopen fors terug door de coronacrisis. In hoeverre helpt het online aanbieden van spullen uit je winkel om omzetverlies terug te dringen? Warenhuis Groningen is een platform waar zaken een online etalage hebben met bestel- en bezorgmogelijkheid.

Na de start van de pilot in december zijn zo'n zestig ondernemers aangehaakt. Aanmelden is sinds dinsdag gratis voor alle in de gemeente Groningen gevestigde ondernemers. Op dit moment staan meer dan tachtig ondernemers in de startblokken om ook online te gaan.

Paar duizend

Volgens Eric Bos van de Groninger City Club, initiatiefnemer van Warenhuis Groningen, zijn er momenteel een paar duizend kliks per dag op de website. Een vertienvoudiging van voor het coronavirus.

Hoe lastig is het voor ondernemers om de online klant te omarmen, terwijl ze gewend zijn een koper in de ogen kunnen kijken? En wat zijn de gevolgen voor je bedrijfsvoering? NoordZaken sprak met drie deelnemers die aangehaakt zijn.

Ga samenwerken

'Als je wilt scoren moet je schieten zei Cruijff altijd', zegt Cor Dijkstra van De Kaaskop in de Zwanestraat in Groningen. 'Je moet uitgaan van de mogelijkheden. Ga samenwerken en kijk wat er wel kan. Het kost niks, behalve een klein beetje moeite.'

Je moet als ondernemer denk ik positief zijn. Ook in lastige situaties Cor Dijkstra - Eigenaar De Kaaskop

Harde kern

Cor en Gea Dijkstra vierden op 12 februari hun vijfjarig jubileum. 'Vorige week schreven we in onze nieuwsbrief dat de wereld sindsdien wel heel rap veranderd is.'

De negen medewerkers draaien inmiddels minder uren en de omzet is behoorlijk gekelderd. Alleen de harde kern van klanten komt met inachtneming van de geldende maatregelen nog in de zaak. 'Je moet als ondernemer denk ik altijd positief zijn. Ook in lastige situaties.'

Cor Dijkstra, eigenaar De Kaaskop (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)



Virtuele borrel

Online verkopen is één van de positieve gedachten. Dijkstra combineert in zijn winkel de verkoop van kaas met delicatessen als wijn en noten. Zo'n twintig producten zijn online te verkrijgen.

'We hebben de klanten erop geattendeerd en de laatste weken zien we de verkopen toenemen. Vandaag rijden we bijvoorbeeld rond en bezorgen we voor een virtuele borrel in Groningen, Haren en Eelde.' In dit geval bezorgt De Kaaskop zelf, maar normaal brengen fietskoeriers van Dropper de pakketjes weg.

Verhuizing

Bij Laif & Nuver in de stad waren ze met totaal andere dingen bezig dan online verkoop. De winkel, in 2005 begonnen in Mensingeweer, is net verhuisd van de Vismarkt naar de Rode Weeshuisstraat en volgende maand komt hun andere winkel - HKliving Brandstore - erbij in. Winkels met spullen en accessoires om het huis mooi te maken.

Pier Tjepkema is één van de eigenaren. 'Wij hebben bewust nooit een webshop gehad. Een klant moet wat ons betreft de beleving fysiek kunnen proeven. Op social media lieten we altijd wel veel sfeer en impressie van de winkel zien om mensen te triggeren.'

Pier Tjepkema, mede-eigenaar van Laif & Nuver (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)



Bijvangst

Voor Tjepkema is een webshop geen doel op zich. 'Ik zie Warenhuis Groningen meer als een uithangbord van ondernemers die zich bundelen. Online kun je in een oogopslag de lokale ondernemers in Groningen zien. Om daardoor iets te verkopen zie ik als bijvangst.' Voor beide winkels staan al meer dan driehonderd artikelen online.

'Het gaat ook om de lange termijn', stelt Tjepkema vast. 'Veel ondernemers worden bang in tijden van dreiging en worden behoudend. Dat sluit niet aan bij mijn beeld. De potentiële koper blijft wel', denkt hij, ook al zijn de verkopen online nog niet wereldschokkend.

'Ik gok ongeveer vijf procent', vermoedt Tjepkema. 'Maar alles valt me reuze mee. Ik was ervan uitgegaan dat we onze totale omzet zouden verliezen.' Tjepkema zag de afgelopen weken halveren de helft van zijn inkomsten verdwijnen.

Nog open

Aan de Vismarkt runt Joke Oosterloo een vestiging van WAAR. Man en dochters ondersteunen haar. Daarvoor draaide ze tot juni vorig jaar 25 jaar de Expo-winkel, gevestigd aan de Grote Markt. De huur werd te hoog en dat vroeg om maatregelen.

Het is zeker nog niet wat we ervoor doen om de online verkoop te stimuleren, maar alle beetjes zijn meegenomen Joke Oosterloo - Eigenaar WAAR

De WAAR-vestiging van Oosterloo is één van de weinige cadeauwinkels in de binnenstad die nog open is. 'Alles wat binnenkomt is meegenomen. We voorzien nog in een kleine behoefte.'

Drie klanten

Maandag had ze drie klanten in de winkel. 'Als er markt is, gaat het iets beter.' Tachtig procent van de omzet is inmiddels verdampt vanwege de coronacrisis. De online opdrachten komen dan ook als geroepen. 'Het is zeker nog niet in verhouding met wat we ervoor doen om de online verkoop te stimuleren, maar alle beetjes zijn meegenomen.'

Joke Oosterloo, eigenaar van cadeauwinkel WAAR (Foto: Theo Sikkema/RTV Noord)



Inmiddels staan zo'n 120 producten online. Schoonmaakproducten en handzeep zijn snel aan het online assortiment toegevoegd. 'Ik denk dat het goed is om ook in lastige tijden flexibel te zijn. Ik zie het nu als een goede vorm om online Groninger ondernemers bij elkaar te krijgen. Alles in je eentje doen is moeilijk.'

Om die manier hoopt ze ook in te spelen op de behoefte die er in de ogen van Oosterloo altijd is. 'Mensen willen nu bijvoorbeeld graag cadeaus versturen. Ze mogen niet bij elkaar op bezoek, maar willen toch aandacht geven aan de ander. Dan is bestellen via internet natuurlijk dé manier.'

Tevreden

Cor Dijkstra is tevreden over de vindbaarheid van zijn winkel. 'Via mailingen en uitingen op social media schenken we daar aandacht aan. Onze schermtijd bij de klant is zeker toegenomen, maar verreweg de meeste van hen komen nog in de winkel. Het is wel zo dat online weer nieuwe klanten in de winkel oplevert.'

We hoeven nu niet allemaal zelf een webshop op te tuigen Pier Tjepkema - mede-eigenaar Laif & Nuver

Pier Tjepkema ziet meer positiefs. 'We hoeven nu niet allemaal zelf een webshop op te tuigen en het voordeel van online verkoop is dat ik de bestelling kan afhandelen wanneer ik dat wil. De klant staat niet fysiek te wachten. Verder is het leuk om meer met voorraadbeheer bezig te zijn en daarvan te leren. Voorraadbeheer is bij online verkoop een cruciaal proces.'

Winkelmandje

Warenhuis Groningen start vanaf volgende week met een uitgebreide reclamecampagne in diverse media. Volgens Bos hebben diverse steden belangstelling getoond voor het platform, waar het binnen afzienbare tijd ook mogelijk is om met een virtueel winkelmandje te bestellen en af te rekenen.

Lees ook:

- Winkelend publiek mijdt Stad: 'De terugloop is vermoedelijk al 75 procent'

- Lokaal Groninger winkelaanbod wordt online zichtbaar

- Alles over het coronavirus