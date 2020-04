Dit is jullie Eregalerij der Kampioenen

Wij waren duidelijk niet alleen in ons gevoel dat de huidige koplopers in het geschrapte amateurvoetbalseizoen een eervolle vermelding verdienen. In alfabetische volgorde de verhalen en foto's van de ongekroonde kampioenen uit onze provincie.

Vanwege het grote aantal foto's, kan het even duren tot het complete artikel laadt.

Aduard 2000 3: Trots!

Freerk is een man van weinig worden. Hij is simpelweg trots.

Bedum 7: 'Nog een jaar opgescheept met Gert'

Het zevende elftal van SV Bedum stond bovenaan na twaalf duels en lag dus op titelkoers. 'Na 5 jaar hadden we weer eens kampioen kunnen worden', vertelt Rudy Kramer. 'Dan zou onze oudste speler, Gert Lijfering, stoppen met voetballen. Daar zitten we nu dus nog een jaar mee opgescheept.'

Be Quick 1887 zaterdag 1: Promotie was een droom

'We stonden lang aan kop in de derde klasse C. Promotie was de droom. Helaas kunnen de zes punten voorsprong niet worden omgezet in definitieve promotie', vertelt Sebastiaan Meijwaard.

Be Quick zaterdag 4: Weer net niet

Joost Mulder stuurt een compleet epistel in. 'Zeven jaar lang werd met hartstochtelijke strijd, optimisme en trots gevoetbald. Trots die elk seizoen weer moest worden ingeslikt als we weer op het nippertje werden afgetroefd in de strijd om het kampioenschap (vijf van de afgelopen zes seizoenen). Gelukkig werd die trots snel weer hervonden en wonnen we de derde helft altijd met verve.'

'Daar we nu al zeven jaar ongeslagen zijn in de pub van Be Quick vonden wij het dit jaar tijd worden dat het tij moest keren; dit zou ons jaar worden. Het jaar dat wij niet alleen in de pub, maar überhaupt op de Esserberg ongeslagen zouden zijn en eindelijk ons publiek konden terugbetalen.'

'Onze mascotte, stormram, onze rots in de branding'



'We hebben alles op alles gezet, geknokt voor wat we waard waren en zijn vol voor elkaar door het vuur gegaan. Met resultaat. De wind ging eindelijk goed waaien, het dubbeltje viel eindelijk de goede kant op en het biertje na elke overwinning begon lekkerder en lekkerder te smaken. Tot nog toe ongeslagen op de Esserberg, op twee wedstrijden na alles gewonnen en zes punten voorsprong met nog acht wedstrijden te gaan. De uitnodigingen voor het kampioensfeest waren nog net niet de deur uit.. toen het noodlot toesloeg.'

BNC 1: Foutloos op titelkoers

Aanvoerder Rudie Nap laat trots weten dat BNC 1 na dertien duels nog zonder puntverlies is. 'Wat een historisch seizoen had kunnen zijn, eindigt in een grote deceptie voor vv BNC 1.'

Coendersborg MO17: Geen eerste kampioenschap

Lieke van Coendersborg MO-17 heeft het over 'een heel gezellig team dat vanaf de eerste wedstrijd bovenaan stond'. 'We keken ernaar uit om voor de eerste keer kampioen te worden, maar dat is het dus helaas niet geworden.'

Corenos 1: Bloedstollende titelstrijd

In Roodeschool was alles en iedereen in de ban van de bloedstollende titelstrijd van Corenos. Trainer Marco Pesiwarissa: 'We wilden na de degradatie van vorig jaar zo snel mogelijk terugkeren in de vierde Klasse. We waren goed op weg en wonnen met ruime cijfers van onze directe concurrenten VVK en Groninger Boys.' Hoe bloedstollend het was? Corenos was koploper met 44 punten uit zeventien wedstrijden. VVK (43 punten) en Groninger Boys (42 punten) volgden en hadden beide een wedstrijd minder gespeeld. Helaas voor hen telt dat niet in deze eregalerij.

DIO Groningen JO17-1: Meer dan verdienstelijk

Joost van Soest is trainer van DIO Groningen JO17-1. 'Het team promoveerde na de winterstop promoveren naar de tweede klasse om tegen gelijkwaardigere tegenstanders te spelen en deed het hier meer dan verdienstelijk. Het is dan ook jammer dat we nooit zullen weten wie er bij het uitspelen van de (halve) competitie kampioen was geworden.'

DVC Appingedam JO13-2

Engelbert JO11-1G

Futsal Stedum

'Een superteam en een superseizoen', meldt een anonieme fan van het team onder de naam Boelie.

Grijpskerk 4: Uiteindelijk toch een feestje

'Met negen punten voorsprong en nog een paar wedstrijden te gaan, had het er alle schijn van dat Grijpskerk 4 dit jaar sinds jaren weer eens kampioen ging worden', vertelt Reindert Oosterhof.

'Helaas gooit het bekende virus roet in het eten en mag het ook dit jaar niet zo zijn. Een kleine troost is dat we op de eerste plaats zijn geëindigd, maar helaas heeft dit dus geen betekenis. Uiteraard wordt deze eindstand zodra het kan uitbundig gevierd.'

Groninger Boys 4: Ongeslagen

Gregory Eekhof is blij met het seizoen van zijn vriendenteam. 'Onze doelstelling was: kampioen worden. We staan op het moment ongeslagen bovenaan, maar helaas. Volgend seizoen gaan we er weer voor. Ik ben trots op de boys.'

Gruno 4: Gruno 2 als concurrent

Gruno 4 lag op titelkoers, maar had nota bene Gruno 2 als concurrent. 'Het was nog een spannende slotfase geworden' aldus Ronald de Vrij.

GVAV Vrouwen 1: Vooral veel wind mee

'Dit jaar stond ons team er supergoed voor', vertelt speelster Kimberley Slagter. 'We raakten meer en meer op elkaar ingespeeld en ook probeerden we steeds meer elkaars kwaliteiten te benutten. Niet alleen in de competitie, maar ook in de beker gingen we voor de winst.'

'We trainden door weer en wind (vooral veel wind), kregen veel support via Facebook - waar we wekelijks ons wedstrijd verslag deelden -, Instagram - waarbij ook vaak een mooie derde helft werd toegelicht - en ook zeker langs de lijn. Buiten het veld zijn we allemaal erg verschillend, maar op het veld zijn we een steeds sterker wordend team!'

Harkstede vrouwen 1: 0 gespeeld 0

'Wij zijn vorig voorjaarskampioen geworden en hebben dit seizoen nog helemaal niet kunnen spelen', vertelt Lisane. 'Wij zouden drie dagen na de stopzetting van de KNVB onze eerste wedstrijd hebben op vrijdag (in de 7x7-categorie). Wij zijn enthousiaste vrouwen die ervan balen dat wij ons seizoen niet eens hebben kunnen beginnen. Ook voor onze trainer Wolter, want die willen we voor al zijn inzet in het zonnetje zetten.'

HS'88 2:

'We waren zo dichtbij', baalt Wouter. 'De beste teams hebben we uitgeschakeld en tegen de mindere konden wij onze voorsprong uitbreiden, maar helaas.'

Lycurgus JO9-1: Toppers

Leidster Ilse Bartels heeft maar één boodschap voor haar spelers: 'Jullie zijn toppers!'

Muntendam zaterdag 2: Van hekkensluiter naar koploper

'Na enige opstartproblemen liep het team als een trein' zegt Tom Orsel. 'Van de laatste plek naar de eerste plek' vult Patrick Knigge aan. 'Nadat onze leider die drie jaar in Limburg woonde terugkwam, hebben we alles gewoon. Daarvoor hadden we in de eerste vier wedstrijden nog geen punt gehaald.'

Musselkanaal 1: Toch knap!

Verreweg de meeste inzendingen kwamen er voor het eerste elftal van Musselkanaal. 'Ze zitten zo lekker in een stijgende lijn na een paar seizoenen degradatie. Nu, na hard werken eindelijk bovenaan. Helaas is het na die coronashit voorbij' zegt Jolanda de Jonge. Volgens Aniek heeft het team keihard gevochten.

'Na drie jaar jaar nacompetitie tegen degradatie staan we nu bovenaan' zegt Jeroen trots. 'Een teamprestatie' aldus Rick Strobos. Bart Haan beaamt dit. 'Vorig jaar onderaan, nu bovenaan. Toch knap!'

NEC Delfzijl zondag 2: Topteam

Dyon Schuijl noemt dit team simpelweg 'een topteam'.

NEC Delfzijl MO-11: Nagenoeg onklopbaar

Rene Stratingh noemt zijn meiden 'nagenoeg onklopbaar'. 'Eerste in de competitie en in de halve finale van de beker. Helaas komt dit prachtige seizoen zo tot een einde.'

Real Camaradas 1: Eén dag verwijderd van de titel

Dennis Krohne rook met zijn zaalvoetbalteam de kans om de eerste kampioen in de A-categorie te worden. 'Vanaf de eerste wedstrijd van het seizoen hebben we ongeslagen bovenaan gestaan. Op vrijdagavond 13 maart zouden wij onze kampioenswedstrijd spelen' vertelt hij.

'De avond voor onze kampioenswedstrijd werden de maatregelen met betrekking tot het coronavirus bekendgemaakt. Dit betekende dat onze kampioenswedstrijd niet doorging.

De afgelopen weken hoopten we dat de competitie nog hervat zou worden. Nu de competitie definitief niet hervat gaat worden en er ook nog eens is besloten dat er geen eindstanden komen, is het wel even slikken.'

'Uiteraard staan we achter de keuze van de KNVB en begrijpen we dat er met het coronavirus niet meer gevoetbald kan worden. De gezondheid staat altijd voorop. Voetbal is maar het belangrijkste van het onbelangrijkste in het leven.'

Rugby Groningen 2: Ninja's komen eraan

Niet alleen voetbalteams melden zich, Rugby Groningen is van de partij. 'Twintig wedstrijden gespeeld, negentien gewonnen en nog drie te gaan', zegt Marten Venema. 'Met de bijnaam Ninja's, je hoort ze niet maar voelt het wel, gaan wij de tweede klasse Noord in. Helaas zonder groot feest, maar we komen eraan.'

Rugby Groningen 3: Niet meer te achterhalen

Captain Govert Nieuwhof van het derde team van Rugby Groningen heeft eveneens goed nieuws. 'Wij zijn dit jaar als eerste geëindigd, maar eigenlijk ook kampioen. Onze laatste drie wedstrijden zijn geschrapt, maar ook zonder deze drie zijn we niet meer in te halen.'

'Alleen heeft Rugby Nederland besloten om de huidige stand van de ranglijst te hanteren en dat er geen kampioenen zijn. Wij vinden dat we dat al zijn, omdat we de geschrapte wedstrijden hebben niet nodig hebben. Hopelijk komen we hier in overleg met Rugby Nederland nog uit.'

Scheemda 1 en 2: Geen dubbelslag

'Het eerste elftal stond na vijftien wedstrijden op veertig punten in de vijfde klasse E. Naaste belager GRC Groningen volgt op vijf punten en beide ploegen zouden komend weekend in Scheemda tegenover elkaar staan' vertelt bestuurslid Erwin van der Veen.



'Het tweede elftal van SC Scheemda staat met zes punten voorsprong aan de leiding van de reserve vierde klasse. SC Scheemda maakte zich op voor een mooie slotfase van de competitie. Er is nu een tegenstander uit onverwachte hoek die ons van de titels afhoudt.'

'Het besluit van de KNVB respecteren wij uiteraard, maar het doet pijn om op deze manier machteloos toe te kijken.'

SPW 1: Ongeslagen

Jeroen Wiegman en Jeffrey de Jonge gebruiken beiden dezelfde term voor het seizoen van hun team: 'Ongeslagen.'

Stadspark 7: Morele kampioen

'Na vijf jaar niet verder te zijn komen dan de tweee plaats leek het dit seizoen eindelijk zover te zijn', zegt Michael Nemethy. 'Het kampioensfeest zal er - wanneer het weer mag - niet minder om worden: we zijn in ieder geval de morele kampioen dit jaar.'

Stedum 3: Sterke derde helft

Marcel Mulder zag het al helemaal voor zicht. 'Met de volle buit uit veertien wedstrijden zou het niet lang meer duren voordat de platte kar door het dorp gereden zou worden. Zelfs de oudere spelers tussen de 50 en 60 jaar hadden dit nog nooit in hun carrière meegemaakt. Heel zuur. Maar ondanks alles zal er, zodra het weer mag, een feestje gevierd worden.'

'Een superleuk team, dat ook sterk is in de derde helft', geeft Dick Nieborg nog een niet onbelangrijke aanvulling. (Elftalfoto: Menne Tillema)

V&Z/Topbrands: Geen derde promotie op rij

De zaalvoetballers uit Hoogezand begonnen twee seizoenen geleden in de derde klasse en zouden met een titel dit seizoen door kunnen stoten naar de hoofdklasse. Daniël de Wal: 'We staan in onze klasse negen punten voor op onze concurrent, En in de periode dat de wedstrijden niet meer door gingen, stond de wedstrijd tegen de concurrent op het programma.' Balen dus, maar: 'Gezondheid gaat natuurlijk boven alles'

Westerwolde-Veelerveen vrouwen 1: Leuk en gezellig

Karolien Geukes is speelster van wat ze typeert als een 'leuk en gezellig damesteam'. 'We gingen voor het kampioenschap dit seizoen en daarmee promotie naar de derde klasse.'

WVV JO17-2: Op weg naar de titel

In Winschoten werd de kampioensdroom van WVV JO17-2 'bruut verstoord het coronavirus' aldus Bert Koning. 'We waren op weg naar het kampioenschap.'