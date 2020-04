Benjamin B. brengt na 25 jaar alsnog debuutalbum uit

Het Groningse grunge-trio Benjamin B. brengt de demo-cassette die in 1995 het begin was van hun korte maar heftige carrière alsnog uit op vinyl.

De band begon in 1994. Won de Groninger Pop=Prima Prijs, stond in de finale van de Grote Prijs van Nederland en speelde twee keer op Noorderslag.

'Het was destijds als demo-cassette bedoeld, maar de opnames klinken anno 2020 nog altijd hartstikke goed', vertelt Michel Weber, drummer van de band. Weber is een crowdfundactie begonnen om het cassettebandje 25 jaar later alsnog op vinyl en cd te kunnen uitbrengen.

Eerste keer in Meeden

Benjamin B. maakte vanaf de oprichting een vliegende start. Met hun grunge-achtige popliedjes wisten ze menig zaal plat te spelen. Dat begon in jongerencentrum Malgré Tout in Meeden.

De voorronde van de Pop=Primaprijs viel samen met de Grote Prijs van Nederland. We eindigden bij allebei in de finale Michel Weber, drummer Benjamin B.

'Dat was ons eerste optreden', vertelt de van oorsprong uit Beerta afkomstige Weber. 'Het was een voorronde van de Pop=Primaprijs. Die viel samen met de Grote Prijs van Nederland en we eindigden bij allebei in de finale.'

Groningen of Amsterdam

De finale van beide popprijzen werden op dezelfde dag gehouden en het leek er op dat Benjamin B. moest kiezen voor Groningen of Amsterdam.

'Uiteindelijk is het zo geregeld dat we in de finale van de Grote Prijs in Paradiso als eerste mochten spelen om daarna in ons busje als een speer naar De Oosterpoort te scheuren om daar als laatste in de finale van de Pop=Primaprijs te staan.'

Leegstaande scheermesjesfabriek

En toen moest de demo-cassette nog worden opgenomen. Het initiatief daarvoor kwam van een fanatieke fan.

'Iemand kwam na een optreden naar ons toe. Diegene woonde in een leegstaande scheermesjesfabriek in Amsterdam en die had een studio', blikt Weber terug.

Van de cassette werden vijftig stuks gemaakt, waarvan een exemplaar gekocht werd door platenbaas Ferry Roseboom van Excelsior.

We konden amper spelen

Op dat label debuteerde het trio in 1996 met de EP Cherry Blossom. Een jaar later verscheen The Comfort of Replay het eerste volwaardige album van de band. Binnen no time speelden de Groningers in binnen- en buitenland.

'We gingen heel hard, we konden het nauwelijks aan', vertelt Weber. 'Alleen Fiebo Scholtens, onze gitarist, had wat ervaring in bandjes maar Barbara en ik konden amper spelen.'

Uiteindelijk weet de band het veelbelovende begin niet te bestendigen. In 1998 stapt bassist Barbara Lampe uit de band. In wisselende samenstellingen blijft Benjamin B. optreden en albums uitbrengen. In 2005 wordt de band opgeheven.

Titelloos album met twaalf liedjes

Een kwart eeuw na het begin is drummer Michel Weber een crowdfundactie gestart om de demo-cassette als volwaardig album uit te geven.

'De opnames zijn zo goed dat ik het niet eens een demo meer wil noemen.' Het titelloze album met twaalf liedjes verschijnt op vinyl en cd. Popjournalist Peter van der Heide van het Dagblad van het Noorden schrijft de bijbehorende biografie.