Column: Uit het dagboek van een thuiswerker (4)

'We moeten er maar het beste van maken.' 'Misschien is deze crisis ook ergens goed voor.' 'Ik leer thuis brood bakken.' Et cetera. Na weer een week huisarrest wringen we ons in bochten om toch vooral positief te blijven. De omzet van de slijter stijgt intussen fors.

Maandag:

Het hele weekend uit het raam zitten staren met een fles drank onder handbereik. Het was zonnig en koud: geen weer om even op de motor te stappen. Ik had geen zin om door te werken aan de nieuwe douchecel en mijn sportschool is ook al weken dicht. Ik begin me trouwens af te vragen waarom ik eigenlijk duur geld betaal om mezelf daar af te matten.

Zoals ik me sowieso steeds meer dingen af begin te vragen. Daar is deze crisis dan wel weer goed voor: een beetje reflectie en bezinning. Dat zei een filosoof op de radio ook al. Laat ik dat ook maar eens een weekje gaan doen. Die badkamer kan wel wachten. Ik heb nu toch geen vriendin.

Later:

Natuurlijk moest ik mijn reflecties meteen weer onderbreken voor de dagelijkse vergadering. Jelmer kan zijn haar al bijna in een staart doen, zag ik. En Bobbi Eden van Faciliteiten ontbrak vanochtend: zij heeft corona opgelopen. Dan zal Ron Jeremy het ook wel hebben, nudge, nudge, wink wink, say no more, say no more. De chef begon met een positief verhaal over de werktijdverkorting die hij voor ons kan aanvragen, hij komt later deze week met een concrete invulling.

Ik begin er net in te komen met die koude sales, dus persoonlijk zit ik er niet op te wachten. Na de vergadering met Jelmer heen en weer zitten appen over een weekplanning. Het devies luidt: bellen, bellen, bellen. Hé, dat klinkt net als testen, testen, testen. Waarom zouden mensen eigenlijk drie keer achter elkaar hetzelfde woord zeggen? Dat zijn van die gedachten die in je opkomen in deze verwarrende tijden. Is die coronacrisis toch nog ergens goed voor.

Dinsdag:

Nog voor de vergadering snel boodschappen gedaan. De slijter vertelde dat de omzet afgelopen weken met veertig procent is gestegen. Is die coronacrisis toch nog ergens goed voor.

Later:

Sjoerd had tijdens de vergadering weer het hoogste woord. Hij weet nu al zeker dat Rutte vanavond alle maatregelen tot 1 juni gaat verlengen en dat de scholen tot de zomer dicht blijven. Heeft-ie uit 'bronnen in Den Haag', zegt hij. Joejoe! Hij heeft net als ik geen kinderen, hij gaat nooit uit en zijn hobby is programmeren, dus hij mérkt niet eens dat er een crisis gaande is.

De meeste collega's hebben schoon genoeg van hun kinderen thuis. Jelmer had een gezicht als een oorwurm, met zijn 'kleine' op schoot. Hij kan natuurlijk ook niet naar die geheime man van hem. Nu weer aan de slag met de koude sales. Misschien sla ik de slijter aan de haak.

Woensdag

Gisteren helemaal geen tijd gehad voor reflectie, want ik heb toch maar een onlineles genomen van mijn sportschool Ik vind dat iedereen solidair moet zijn met zijn eigen leveranciers, dan is die coronacrisis toch nog ergens goed voor. En daarna was dus die persconferentie van Rutte. Ik hoopte dat de doventolk het hamstergebaar weer zou maken en ja hoor, daar stond ze al met die grijpgrage klauwtjes en dat leuke begerige koppie. Ik denk dat we naast een 'woord van het jaar' ook maar het 'gebaar van het jaar' moeten gaan invoeren!

Dat de voetbalcompetitie stil komt te liggen, is wel balen. Ik moet er misschien een hobby bij nemen. Mensen doen de gekste dingen. Ik ken iemand die een Martinitoren maakt van neuspulkjes en oorsmeer. Hij is al bij de eerste trans. Gatver. Dan nog liever Zweeds leren.

Bij de vergadering nog even bij Sjoerd ingewreven dat zijn 'bron' er goed naast zat. Mischien is het hele leed over een maandje wel geleden! Nu eerst de slijter maar eens bellen voor een koude pitch en daarna een uurtje reflecteren en bezinnen. Waar zo'n crisis al niet goed voor is.

Donderdag

De chef kwam er nauwelijks tussen op de vergadering. Iedereen heeft het al over komend weekend, als het stralend weer wordt. 'Blijf jij dan binnen?' 'Ik heb gelukkig een balkon' 'In Genua zijn mensen al niet meer te houden, ze gaan allemaal naar buiten.' 'Die maatregelen zijn niet te handhaven.' 'Het zal erom spannen, komend weekend.'

Ik heb gisteren nog zitten reflecteren en bezinnen op die kliklijn, waarmee we groepjes vrolijke mensen op straat kunnen aangeven. Ik kwam er niet helemaal uit, maar ik word wel een beetje moe van al die lui die zich druk maken over andermans gedrag. Waarom altijd die oordelen? Ik voel dat ik geestelijk aan het groeien ben door deze crisis. Nu lekker bellen.

Later:

De slijter nam weer niet op, hij heef het zeker te druk. Toen maar het nationale coronalied beluisterd, met allemaal BN'ers. Mooi en verbindend! En zo kunnen ze toch nog wat verdienen, want optreden zit er nu even niet in. Nood maakt vindingrijk, dat leren we allemaal dankzij de coronacrisis. Zo ga ik dit weekend mijn Tinderaccount weer openen.

Vrijdag

Bij Omrop Fryslân zei filosoof Jort Kelder dat we met onze maatregelen alleen maar tachtigjarige rokers met overgewicht aan het redden zijn en dat intussen de economie naar de knoppen wordt geholpen. Zo zie je maar, er zijn blijkbaar meer mensen bezig met reflectie en bezinning. Ik heb na de vergadering nog een poosje gereflecteerd over die opmerking van Jort Kelder. Misschien moeten we gewoon maar solidair zijn met die oude rokers, bedacht ik. Ook al is het hun eigen schuld. Zoals we straks trouwens ook solidair moeten zijn met Zuid-Europa, ook al hebben ze niet gespaard. Maar ja misschien zie ik wel wat over het hoofd.

Ik zie Jelmer zoiets nog niet zoiets bedenken, die blaatte vanochtend alleen maar wat over zijn warme sales. Zo oppervlakkig! Maar hij krijgt nou werktijdverkorting want de chef stuurt eerst collega's met kinderen op verlof. Ik krijg de warme sales er dus bij. Ik voel dat ik deze week dankzij de coronacrisis goed ben doorgekomen. Morgen lekker tinderen. Het zal erom spannen!

Lees ook:

- Column: Uit het dagboek van een thuiswerker (3)

- Column: Uit het dagboek van een thuiswerker (2)

- Column: Uit het dagboek van een thuiswerker (1)