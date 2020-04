'Ik betrap mezelf erop dat ik zeg dat ik eenzaam ben'

Ik toets het tiencijferige nummer van haar vaste lijn in op mijn mobiele telefoon. Een goed teken, ze is in gesprek.

Een uur later volgt na een paar keer overgaan de boodschap 'deze persoon is niet bereikbaar'.

Poging drie is raak. 'Met wie spreek ik? Ah, ok. Ik ken wel wat namen van jullie, maar jou ken ik niet.'

Mevrouw Bakker, Mieneke, 'gewoon 'jij' zeggen hoor', klinkt vrolijk. Niets verraadt nog dat ze af en toe om een praatje verlegen zit. 'We zaten al twee weken in deze opsluitingsfase vanwege corona', begint Mieneke te vertellen. 'Ik vroeg mezelf af hoe de komende weken eruit zouden zien. Mijn antwoord was: niet goed.'

Natuurlijk ben ik wel eens vaker eenzaam, maar nu durf ik het te zeggen Mieneke Bakker - mist haar sociale contacten

'Ik ben net 60 en sociaal actief. Ik sport, ben lid van de wandelclub, ik ga iedere week naar een eetclub, ben vrijwilliger bij mensen met een beperking, noem maar op. Dat zijn mijn sociale contacten. Dat valt van het ene op het andere moment weg. Ik red mij normaal gesproken wel, maar dacht ineens: dit komt niet goed.'

'Ik betrap mezelf erop dat ik tegen andere mensen zeg dat ik eenzaam ben. Dat had ik anders nooit gedaan. Natuurlijk ben ik wel eens vaker eenzaam, maar nu durf ik het te zeggen.'

Hulp zoeken

'Ik heb altijd pen en papier bij de hand en hoorde het nummer van de hulplijn. Dat nummer heb ik gebeld en een uur later werd ik gebeld door iemand voor een praatje. Dat klikte harstikke leuk. Ik liet mij ontvallen dat ik in de zorg had gewerkt. Zij ook, dus we hadden meteen een raakvlak. We konden praten over de situatie. Twee dagen later werd ik weer gebeld. En nu bel jij.'

Haar woorden zorgen voor verwarring. Mieneke komt zo vrolijk over. Ze heeft een groot sociaal netwerk, familie, is gezond, lacht veelvuldig. Maar toch spreekt ze over eenzaamheid, onzichtbaar voor iedereen die haar op straat of in de supermarkt groet.

Ik heb alles schoon in huis en het onkruid achter de tegels is weg Mieneke Bakker - mist haar sociale contacten

'Dit begint me op te breken', zegt ze uit het niets. 'Ik heb alles schoon in huis en het onkruid achter de tegels is weg. Ik ben een echte teamplayer, ik heb mensen nodig om dingen mee te delen. Ik ben alleenstaand en kan niet zomaar terugvallen op iemand. De hele sociale cirkel is weg.'

Veel noaberschap is er volgens haar niet in de directe omgeving waar veelal bejaarden wonen die weinig buiten komen deze dagen. Van haar oude buurtgenoten in Heerenveen kreeg ze eerder deze week een bos bloemen bezorgd.

Angstig

'Het gekke is dat er ineens een wit busje deels op de stoep parkeerde. Iemand stapte uit en liep naar de voordeur. Ik had iemand van de hulplijn en die zei: 'wat is er? Je bent ineens stil'. Ik vertelde verschrikt wat er gebeurde.'

'Ik was angstig. Dat doet het als je je sociale contacten niet hebt. Omdat ik het gevoel heb dat ik geen ruggensteun heb. Ik kan nu nergens heen voor hulp, dat is beangstigend. Normaal gesproken zou ik meteen met anderen delen dat ik een schitterend bos bloemen heb gekregen en niet bang zijn als er een auto voor de deur staat en iemand naar de deur loopt.'

'Ik zie overal de humor van in, maar nu even niet. Ik praat heel veel tegen de kat, maar die zegt niets terug.' Toch klinkt er wederom een lach aan de andere kant van de lijn. 'We moeten er doorheen. Dan kun je negatief doen en om het uur naar het nieuws luisteren, maar daar word je ook niet vrolijk van.'

Mieneke Bakker thuis op de bank. Foto: RTV Noord/Ronald Niemeijer



'Twee of drie keer per week pak ik de fiets en doe ik boodschappen. Daar maak ik een uitje van. Ik maak dan een praatje met caissière of de schoonmaker van de karretjes. Dagelijks ga ik twee keer naar buiten en doe met gym mee via RTV Noord. Als je niet genoeg beweegt, ga je hard achteruit.'

Bij het horen van haar verhaal denk ik aan hoe ik mijn eigen dagen invul momenteel. Werken vanuit huis, vergaderen via een videoverbinding, FaceTimen met familie, appen met vrienden. Is dat misschien ook een optie voor Mieneke?

Digibeet

'Ik ben een digibeet', zegt ze. Uiteraard weer met een schaterlach. 'Ik zit niet op een laptop of tablet. Nu kom ik erachter dat dit toch wel erg belangrijk is. Alles wat je met een computer niet moet doen, doe ik. Ik kon tijdens mijn werk zomaar een hulpmenu omgooien als ik iets anders wilde doen. Als ik om hulp vroeg, wist niemand hoe ik dat nou weer voor elkaar had gekregen.'

'Sinds oktober heb ik wel een mobiele telefoon. Maar ik probeerde thuis wat, maar verwijderde per ongeluk alle filmpjes van familie. Die telefoon liep onder min ogen leeg. Dat heeft mij doen inzien: dit is niet mijn sterkste kant, dus blijf daar ver van weg. Maar nu zit ik hartstikke eenzaam te zijn.'

'Ik ben toch maar op zoek gegaan naar een tablet. Als bejaarde mensen dat kunnen leren, kan ik dat ook. Dat zou een lichtpuntje zijn. Ik wil er RTV Noord, wat makkelijke puzzels en een talenapp op hebben. Dan kan ik wat afleiding zoeken en de Deense taalcursus oppakken.'

'Dat dus', beëindigt ze haar relaas, hoorbaar opgelucht dat ze weer even een praatje heeft gehad. Ik vertel haar dat ik het bewonder dat ze zo vrolijk blijft.

Je kunt verdrietig worden, maar daar help je jezelf niet mee. Dit is de waarheid Mieneke Bakker - mist haar sociale contacten

'Het is een bittere pil dat je zo op jezelf teruggeworpen wordt. Ik kan hier niks aan veranderen. Je kunt verdrietig worden, maar daar help je jezelf niet mee. Dit is de waarheid.'

'Mag ik je binnenkort nog een keer bellen?', vraag ik. 'Gewoon voor een leuk gesprek.' Het antwoord laat niet lang op zich wachten. 'Ja, tuurlijk!'

Persoonlijke verhalen in 'Ainzoam'

Het verhaal van Mieneke Bakker staat niet op zichzelf. Door het advies 'blijf thuis' voelen veel mensen zich eenzaam en is het leggen van con. RTV Noord begint daarom maandag met de rubriek 'Ainzoam', waarin we persoonlijke verhalen vertellen.