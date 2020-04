De Koffiecorner #77 (met Martin Drent): 'Ik zit nu gewoon weer in de tuin te huilen'

De Koffiecorner zal de komende tijd op een andere manier gebracht worden dan voorheen. Dit heeft uiteraard alles met het coronavirus te maken. Vanwege alle maatregelen door de regering, maar ook door RTV Noord, nemen we de podcast de komende tijd vanuit huis op.

Martin Drent

We praten met verschillende mensen uit de sport om het over deze bijzondere tijden te hebben. Dat zullen één-op-ééngesprekken worden, gevoerd door de verschillende sportverslaggevers van RTV Noord.

RTV Noord-verslaggever Stefan Bleeker praat met Martin Drent



In deze aflevering praat verslaggever Stefan Bleeker met Martin Drent. Samen blikken ze terug op het meest succesvolle jaar van de spits in dienst van FC Groningen. Dat is het seizoen waarin Drent 22 keer scoort en waarin de Trots van het Noorden terugkeert naar de eredvisie.

Martin Drent:

- 'Roy Beukenkamp zat op den duur te huilen in de kleedkamer'

- 'Bij de eerste training gingen we naar de Hoornseplas'

- 'Hans Visser had de hagelslag in zijn haar zitten'

- 'Ik zit nu gewoon weer te huilen in de tuin'