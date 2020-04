Draaiende reuzenraden uitgezet vanwege de verkeersveiligheid

De lichtgevende, ronddraaiende reuzenraden zorgden echter voor zoveel verkeersdrukte dat de reuzenraden op last van de politie uit moesten.

'Vanwege de verkeersveiligheid', vertelt eigenaar Jan Lamberink.

Overspoeld met auto's

De hele Grauwdijk in Overschild was overspoeld met auto's. Dat begon al rond een uur of acht, en al snel moest het verkeer worden geregeld door handhavers. Er ontstonden lange files op de Grauwedijk.

Het verkeer stond vast op de Grauwedijk in Overschild (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)



Het is de tweede keer dat eigenaar Jan Lamberink zijn reuzenraden laat draaien. 'We kregen na de eerste keer zoveel vragen of we het nog een keer wilden doen. We hebben toen gezegd: 'We doen het nog één keer'.'

Langzaam afbreken

'Na zaterdagavond is het afgelopen en beginnen we de reuzenraden langzaam af te breken', vertelt Lamberink. Vanwege de coronacrisis mogen twee reuzenraden niet gekeurd worden. 'Maar in Duitsland mogen ze wel gekeurd worden. We brengen ze daar dus naar toe', vertelt hij.

Als Lamberink naar achteren kijkt en de lange rij auto's ziet, zegt hij: 'Dit doet mij wel wat'. De reuzenradbouwer wordt zichtbaar emotioneel. 'Het is mooi dat zoveel mensen je toch steunen.'

Financiële gevolgen

De coronacrisis heeft ook voor de ondernemer financiële gevolgen. Er komen veel afzeggingen van gehuurde reuzenraden. Ook ligt zijn bedrijf zo goed als stil vanwege de coronacrisis.

Lamberink kijkt tevreden terug op de avond. Vanaf volgende week begint hij met het afbreken van de reuzenraden.

