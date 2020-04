Kromowidjojo zit 'met pijn in het hart' thuis in weekend van Ranomi Cup

Zwemster Ranomi Kromowidjojo had zonder de coronacrisis nu een druk weekend gehad. De drievoudig olympische kampioene uit Sauwerd had moeten zwemmen voor olympische kwalificatie én haar jaarlijkse Ranomi Cup is hierdoor niet door gegaan.

Dit weekend had de vierde editie moeten zijn van het naar haar vernoemde evenement. 'Ja, er waren heel veel kinderen ontzettend teleurgesteld. En ik vond het natuurlijk ook hartstikke jammer', laat de 29-jarige zwemster weten op TV Noord.

'Pijn in mijn hart'

'Het gaat natuurlijk over onze eigen olympische kwalificatie wedstrijden, waar we jaren voor trainen, en de Ranomi Cup, wat ik zelf een supertof evenement vond. Dat deed ook wel even pijn in mijn hart om kinderen en de talenten van de toekomst te moeten teleurstellen.'

Naast het gemis van deze twee evenementen, mist ze ook simpelweg het gevoel van in het water zijn.

'Na twee drie weken begint dat wel te komen, dat ik echt weer verlang naar in het water zijn. Ik kan best wel goed eventjes zonder zwemmen en dat watergevoel is bij mij ook niet na een weekje weg, maar nu hunker ik er toch wel weer naar, al is het maar even lekker met mijn hoofd onder water, om even lekker te plonzen.'

Buitenwater

Heeft ze dan misschien niet toch af en toe zin om in het natuurwater te springen? 'Nee, dat totaal niet. Ferry (Weertman, red.), mijn vriend, die heeft dat iets meer, want hij is een open water zwemmer, dus die is ook wel gewend om in buitenwater te zwemmen.'

'Zelfs nu met dit mooie weer, is het water rond de zes graden, dus dat is hartstikke koud. Zelfs met een wetsuit. Nee, het moet wel heel lang duren nog en heel erg warm zijn, wil ik zomaar in het buitenwater springen. Daar moeten we nog even voor wachten', lacht ze.

'Voor je naasten zorgen'

Tijdens de Ranomi Cup wordt geld ingezameld voor UNICEF, waar Kromowdjojo ambassadrice van is. Hoewel het nu lastig is om dingen te doen voor deze organisatie, draagt de zwemster uit Sauwerd toch graag een steentje bij aan een gezonde omgeving.

'Voor je buren zorgen en als mensen hulp nodig hebben in de naaste omgeving om daar voor te zorgen. Ik denk dat als mensen in Nederland zo blijven doen, dat we in ieder geval een heel eind komen de komende maanden', besluit Kromowidjojo.