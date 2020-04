'Meer agressie in bus sinds corona, schiet op met schermen'

De bond pleit ervoor in alle bussen plexiglas schermen of zeil te plaatsen. De afgelopen tijd werd daar al een test mee gedaan.

Achterin instappen

Om de chauffeur te beschermen tegen het virus moet je tegenwoordig achterin de bus instappen. Daardoor kun je geen los kaartje meer kopen, maar alleen nog inchecken met de ov-chipkaart. Om de chauffeur te beschermen tegen het virus moet je tegenwoordig achterin de bus instappen. Daardoor kun je geen los kaartje meer kopen, maar alleen nog inchecken met de ov-chipkaart. 'Betaal gewoon' Sommige reizigers grijpen die gelegenheid aan om zwart te rijden. Door te zeggen dat ze geen ov-chipkaart hebben, komen ze onder het betalen van een kaartje uit. Busvervoerder Qbuzz riep reizigers eerder al op gewoon te betalen voor hun busrit.

Irritatie bij chauffeurs

'Het feit dat mensen niet betalen leidt tot irritatie bij chauffeurs', zegt CNV-bestuurder Sijtze de Bruine. 'Blijkbaar zijn er reizigers die menen dat ze nu gratis mogen reizen.'

'Sommige chauffeurs staan stevig in hun schoenen en sturen de reizigers meteen de bus uit. Maar bij andere chauffeurs ontstaat een woordenwisseling, die soms leidt tot agressief gedrag.'

De problemen doen zich volgens De Bruine vooral voor op lijnen in de stad Groningen. 'Buiten de stad is er minder agressie', zegt hij.

Maatregelen tot na zomer

'De kans is groot dat er tot na de zomer maatregelen nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Stel je voor dat de scholen op 11 mei weer opengaan. Dan wordt het drukker in de bus en zal ook het aantal dagjesmensen weer groeien. Chauffeurs moeten dan goed beschermd worden.'

Afzetlinten

De Bruine noemt de afzetlinten in bussen, die reizigers er nu van weerhouden om bij de chauffeur in de buurt te komen, 'een goede eerste stap'. 'Maar voor de langere termijn geldt dat niet. Vervoerders moeten nu doorpakken om voor chauffeurs een veilige werkomgeving te creëren.'

[Tweet:https://twitter.com/MartenNauta/status/1239494479175974915?]

Test met schermen en zeil

Qbuzz is positief over de proef waarbij voorin instappen, en dus het kopen van een los kaartje, weer mogelijk wordt.

Toch werd afgelopen week bekend dat de test voorlopig niet in alle bussen wordt ingevoerd. Dat gebeurt alleen als alle busvervoerders in Nederland daarover gelijkgestemd zijn, en pas zodra er weer meer bussen gaan rijden dan nu het geval is.

Sneller invoeren

Wat het CNV betreft moet de proef sneller worden ingevoerd in alle bussen. 'Zo worden chauffeurs beschermd tegen het virus en voorkom je de agressie die er nu is. Bovendien ziet de chauffeur goed hoeveel mensen er in zijn bus stappen.'

'Er staan nu veel bussen stil. Dat is toch een uitgelezen moment om ze te installeren?', vraagt De Bruine zich hardop af.

Safety first

Volgens het CNV kost het plaatsen van de schermen of het zeil ongeveer 100 euro per bus. 'Safety first', zegt bestuurder De Bruine erover. 'De veiligheid gaat nu even boven het geld.'

Qbuzz herkent agressie in stad niet

Qbuzz laat in een reactie weten zich niet te herkennen in de suggestie dat er in de stad Groningen meer agressie plaatsvindt dan in omliggende gebieden.

'De wens voor de komst van de schermen herkennen we wel', zegt woordvoerder Michel van der Mark. Qbuzz blijft erbij dat de schermen pas worden ingevoerd als er weer meer bussen gaan rijden, en ook alleen als dat in het hele land gebeurt.

Lees ook:

- Bussen krijgen voorlopig nog geen schermen

- Alles over het coronavirus