Marathon van Coronarun loopt van Ulrum naar Ulrum

Om 09.00 uur precies drukt Sytze Greidanus de stopwatch in. Even daarvoor krijgt hij een dikke kus van zijn vrouw. Daarna rent hij weg. Vandaag loopt hij een marathon op het Hogeland. Met start en finish aan de Tilweg in Ulrum.

Het is de eerste keer dat Greidanus een poging waagt om de ruim 42 kilometer af te leggen. Normaal gesproken had hij dat in Rotterdam gedaan, maar die marathon werd afgelast vanwege de coronacrisis. 'Dit is eigenlijk m'n eigen marathon, dat is ook wel tof', vertelt hij vlak voor de start.

Overweldigende reacties

De afgelopen dagen heeft hij veel vrienden en kennissen van zijn plannen op de hoogte gebracht. De reacties in de WhatsApp-groep 'Marathon Hogeland' zijn overweldigend.

'We zullen er staan langs de weg' is een opmerking die vaak voorkomt, maar Greidanus merkt onderweg dat het in zijn geval geen loze beloftes waren. In Pieterburen, Eenrum, Houwerzijl staan ontbijtkoek, thee, water, bananen en sinaasappels voor hem klaar.

Korte pauze

Op elke plek neemt hij een korte pauze van een minuut. 'Er staan ook mensen langs de kant die niet in de app-groep zitten, maar wel staan te joelen en te klappen. Het is heel tof dat je ook hen blij kunt maken', vertelt hij in Pieterburen, als hij een lauwe kop thee krijgt ingeschonken van z'n schoonmoeder en de inhoud snel naar binnen klokt.

Halverwege in Eenrum staan zijn dochter en stiefzoon klaar om een stukje mee te fietsen richting Wehe-den Hoorn. 'De eerste muziek op m'n oortjes was van Acda en De Munnik met Hoogmoed voor de val. Ik hoop dat dat niet op mij van toepassing is', zegt hij dan nog redelijk monter lachend.

'Hup, hup Sytze'

Ook in Houwerzijl staan zijn 'fans' op hem te wachten. 'Hup, hup Sytze' staat op een bordje geschreven, dat hem meteen weer de goede kant op wijst, onderweg naar Zoutkamp. Daar krijgt hij gezelschap om de laatste kilometers te volbrengen. Tussen Zoutkamp en Ulrum sluit er nog iemand aan.

Een sprintje zit er honderd meter voor de finish niet meer in, maar Greidanus krijgt een warm onthaal. Er is zelfs een finishlint gespannen. Confetti maakt het sfeertje compleet, net als de dikke kus van zijn vrouw die hem ook een trofee overhandigd.

'Bij 33 kilometer was ik er wel een beetje flauw van', zegt hij. 'Je knieën zeggen dan dat je wel een andere hobby mag gaan zoeken. Ik kwam zelfs nog 800 meter tekort, dus heb ik nog een extra lusje gedaan.'