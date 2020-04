Veendam toert met brandweerwagen tegen corona: 'Het is een blikvanger'

Het zonnetje schijnt, ook bij de Borgerswoldhoeve in Veendam. De gemeente Veendam heeft de brandweerwagen uit 1939 van stal gehaald. Plakkaten erop, en rijden maar.

Burgemeester Sipke Swierstra wil Veendammers oproepen vooral thuis te blijven. 'Het is belangrijk dat zo veel mogelijk mensen thuis blijven', zegt hij. 'We moeten er met elkaar voor zorgen om de verspreiding van het virus te stoppen.'

Een stukje symboliek

De Parkstad heeft expres gekozen voor de Studebaker als uithangbord voor het verspreiden van de boodschap om thuis te blijven in tijden van coronacrisis. 'Het is een blikvanger, maar ook een mooi stukje symboliek voor de bestrijding van crises en rampen', vervolgt hij. 'Daar vangen we op deze manier hopelijk extra aandacht mee.'

De Studebaker vertrok vanaf recreatiepark Borgerswold. Die locatie is expres gekozen, want normaliter komen veel Veendammers daar wanneer het mooi weer is. Deze zondag valt de aanwas mee.

Nog en paar weken volhouden

'We zijn erg blij en best wel trots dat de Veendammer samenleving zich goed houdt. Het is moeilijk, want dit is een pek waar normaal veel mensen komen. Mensen gaan met dit weer normaal op het strand zitten, paardrijden, het is hier dan een groot feest. En dat kan nu helaas even niet.'

'Maar', voegt Swierstra toe, 'als we met elkaar het nog een paar weken volhouden, is de kans des te groter dat we hier binnenkort weer van het recreatiepark kunnen genieten.'

Boodschap

De oude brandweerwagen met opdruk reed door verschillende delen van Veendam en Wildervank. De boodschap was helder: oost, west, thuis, best.