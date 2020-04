Lopend Vuur: Nederland moet zijn grenzen ook sluiten

Eerder deed Duitsland om die reden de grens met Oostenrijk en Zwitserland grotendeels op slot. Waar de grens nog wel overgestoken kan worden, wordt streng gecontroleerd.

Mocht Duitsland de grenzen sluiten met Nederland, dan gaan waarschijnlijk de kleine grensovergangen helemaal dicht. Bij de grote grensposten komen dan strenge controles. Zogeheten 'niet-noodzakelijk verkeer vanuit Nederland' komt er dan niet in.

Er zijn meer landen die de grenzen helemaal of bijna helemaal hebben gesloten. Nederland doet dat niet. Voor zover er nog gevlogen wordt is ons land via de luchthavens nog gewoon te bereiken. Dat geldt ook voor de havens of via de weg.

Moet dat veranderen?

Ons Lopend Vuur:

Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of laat ons telefonisch weten wat je vindt via 050-3188288.

Tv

'Ik kan nog altijd niet zonder tv', was vrijdag ons Lopend Vuur. Van de 4.786 stemmers was 78 procent het daarmee eens en 22 procent oneens.