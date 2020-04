'Heel bijzonder dat veel clubs ineens voor eigen parochie zijn gaan preken'

De clubs in het betaalde voetbal zijn het bepaald met elkaar oneens: moet de eredivisie worden uitgespeeld, of moet er met onmiddellijke ingang een punt worden gezet achter het seizoen 2019/20?

Stefan Bleeker, FC Groningen-watcher van RTV Noord, bespreekt het met Wim Masker van de Groninger Gezinsbode in de sportdiscussie in Edwin op Noord.

De KNVB kreeg de afgelopen week veel kritiek op z'n beslissing om de competitie niet per direct als afgelopen te beschouwen. Terecht?

Reëel zijn

'Wat mij betreft had het seizoen best afgesloten mogen worden', zegt Masker. 'Aan de andere kant moet je wel reëel zijn: op 28 april zal weer worden bekeken hoe de vlag ervoor hangt, en zal worden bekeken hoe we de boel weer in beweging kunnen krijgen. Ik weet niet of er dan weer gevoetbald gaat worden, maar ik denk wel dat je pas dán weet wat er moet gebeuren.'

Dat de KNVB wil anticiperen op die datum van 1 juni vind ik heel logisch Stefan Bleeker, FC Groningen-watcher RTV Noord

Bleeker heeft begrip voor de beslissing van de KNVB. 'Er mag nu sowieso tot 1 juni niet gevoetbald worden', zegt hij. 'Het kan best zijn dat die maatregel wordt verlengd, maar dat weten we nu nog niet. En dus anticipeert de voetbalbond op die datum van 1 juni. Heel logisch.'

Geen eensgezindheid

De eensgezindheid bij de clubs in de eredivisie is intussen ver te zoeken. Niet echt een handige situatie.

Bleeker: 'Het is raar wat veel clubs doen. Ajax vooral, en PSV doet er inmiddels ook aan mee. Er is afgesproken om uit één mond te praten en niet allemaal voor eigen parochie te gaan preken. Maar dat gebeurt nu dus wel. Ajax heeft er alle belang bij dat de competitie stopt, omdat ze dan als eerste eindigen en naar de Champions League gaan. PEC en ADO, die op punt staan van degraderen, hebben ook zo hun eigen belangen. Heel bijzonder dat ze dit doen.'

'De verdenking dat dat eigen belang meespeelt laden ze wel op zich', vindt ook Masker. 'Van clubs voor wie veel minder op het spel staat, zoals FC Groningen, hebben we nog niks gehoord. Groningen is een middle of the road-club: degradeert niet en gaat niet rechtstreeks Europa in. Groningen houdt zich dus op de vlakte.'

Voorzichtig trainen

In het buitenland, zoals bij Bayern München, wordt hier en daar al weer voorzichtig getraind. Waar moet het Nederlandse voetbalpubliek rekening mee houden?

Als er na 1 juni weer mag worden gevoetbald, dan zal dat in eerste instantie zonder publiek gebeuren Wim Masker, Groninger Gezinsbode

Masker: 'Als er na 1 juni weer mag worden gevoetbald, dan in eerste instantie zonder publiek. De afschaling van maatregelen zal van klein naar groot gaan, dus er zal niet heel snel toestemming worden gegeven voor grote evenementen.'

Aflopende contracten

En hoe zit het met de contracten, die normaal gesproken in veel gevallen aflopen per 30 juni? Bleeker: 'De wereldvoetbalbond FIFA heeft zojuist bekend gemaakt dat volgens hun werkgroep die contracten door zullen lopen tot het einde van de competitie, wanneer dat dan ook is. Maar ik vraag me af hoe dat juridisch zit.'

Tot slot een inschatting van beide heren: gaat de competitie worden uitgespeeld of niet?

Bleeker: 'Ik denk het niet.'

Masker: 'Ik denk het ook niet.'

