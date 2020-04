Ook fysiotherapeuten krijgen compensatie: 'Een kleine opluchting'

En dat is een 'kleine opluchting', reageert Inge Koenen van fysiotherapie Thetra in Stad.

'Op zich zijn we natuurlijk blij dat er nu, in tegenstelling tot de afgelopen weken, een compensatieregeling is', zegt Koenen. 'Maar ik vraag me af of het afdoende zal zijn. De inhoud van de regeling is ook nog niet helemaal duidelijk.'

Haalbaarheid moet blijken

De regeling is in eerste instantie bedoeld om lonen van het personeel te kunnen door betalen. Koenen: 'Maar daarnaast willen we er te zijner tijd, als we weer open gaan, zijn voor patiënten. Maar of dat met deze regeling haalbaar is, moet nog blijken.'

Koenen hoop dat ze bij Thetra haar vijf personeelsleden in dienst kan houden. 'Dat is onze primaire doelstelling', zegt ze.

Groot verschil

'Dat we een vergoeding krijgen, is pas sinds gisteren bekend. Zoals ik het nu bekijk, zouden we 60 à 85 procent van onze omzet als compensatie kunnen gaan krijgen. En of dat 60 of 85 procent wordt, maakt natuurlijk een groot verschil.'

Bovendien, voegt Koenen toe: die compensatie geldt alleen voor de omzet die Thetra genereert uit inkomsten via een zorgverzekeraar. 'Onze omzet komt ook nog voor 40 procent van mensen die hun rekening zelf betalen.'

