Ook dit jaar hondenbelasting in gemeente Groningen het hoogst; bekijk hier de gemeentelijke belastingen

Ook in 2020 heeft de gemeente Groningen het hoogste tarief voor de hondenbelasting van heel het land. Voor de eerste hond betaal je 129,60 euro per jaar.

Dat blijkt uit het belastingenoverzicht van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO). Ook Delfzijl, Loppersum en Pekela heffen hondenbelasting.

Nog meer belasting

Uiteraard is de hondenbelasting niet de enige belasting die je moet afdragen. Je betaalt onder meer ook afvalstoffenheffing, waterschapsheffingen, en als je een koopwoning hebt ook onroerende zaakbelasting (ozb).

Uitgaande van een standaard huishouden (drie personen) in een huurwoning ben je in de provincie in Delfzijl in verhouding per jaar het meeste kwijt: 1035 euro. In dit bedrag zitten ook de provinciale en waterschapslasten. Met een koopwoning (gebaseerd op de gemiddelde WOZ-waarde) ben je in de gemeente Groningen het duurste uit: 1480 euro.

In de tabel hieronder zie je per gemeente de decentrale lasten voor standaard huishoudens. Het is een standaardisering om gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken. Het hoeft niet het exacte bedrag te zijn dat jij betaalt.

Gemeentenaam Totale decentrale lasten (huurwoning) Totale decentrale lasten (koopwoning) Appingedam 1012.40 1475.61 Delfzijl 1034.50 1386.70 Groningen 830.79 1479.91 Het Hogeland 770.54 1432.97 Loppersum 740.63 1463.10 Midden-Groningen 768.25 1407.76 Oldambt 730.52 1417.85 Pekela 788.12 1380.98 Stadskanaal 740.72 1340.23 Veendam 845.62 1310.26 Westerkwartier 765.85 1458.14 Westerwolde 754.62 1472.15

In de kaart hieronder vind je per gemeente de exacte tarieven van de afvalstoffenheffing, ozb, hondenbelasting en (gemiddelde) rioolheffing.

Klik om jouw gemeente om de bedragen te zien.



Een volledig overzicht van alle gemeentelijke, provinciale en waterschapsbelastingen, inclusief bedrijven, vind je op de site van het COELO. Daar kun je ook jouw eigen lokale lasten berekenen.