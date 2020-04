Wat doe je in tijden van corona met een gesloten buurthuis? Digitale paashaasbingo!

'Bingo!!!', roept een vrouw hard vanaf het computerscherm. De blijheid straalt er vanaf als blijkt dat ze gewonnen heeft. De prijs is een grote houten paashaas. De digitale paashaasbingo van buurthuis De Stroming in Stad slaat aan in coronatijd.

Initiatiefnemer en bingoleider van de digitale bingo is Hans Huiting van Stichting DIG 050 dat activiteiten organiseert in buurthuizen.

Uit nood geboren

'Het is een beetje uit nood geboren. vertelt Huiting. 'De buurthuizen zijn vanwege het coronavirus dicht en dan moet je toch wat. We proberen van alles om een beetje contact te houden met de mensen…'

Afgelopen donderdag was er in De Stroming, een groot buurtcentrum in de Rivierenbuurt in Stad, de snert-drive-in.mensen uit de wijk konden een kop snert voor een euro afhalen.

'We hadden eerder al twintig liter snert gemaakt voor onze snertdag. Maar dat kon niet doorgaan vanwege de corona. We hadden het toen eerst ingevroren. We dachten: dat is ook zonde. Dus hebben we een snert drive-in gehouden.'

Chili drive-in

De snert drive was zo'n succes dat het komende donderdag een vervolg krijgt maar dan met een chili-drive in. Rivierbuurters kunnen dan een bakkie chili con carne komen halen, ook voor een euro.

De Paashaas-bingo past precies in deze activiteiten. Je ziet toch dat mensen, die het toch al zwaar hebben door de corona in een isolement komen. Zo'n bingo is dan een mooi verzetje. Afgelopen zaterdag werd de eerste digitale Paashaasbingo gehouden.

Dik twintig mensen

'Er deden dik twintig mensen mee. van jong tot oud. Een meisje van tien zat met haar moeder achter het beeldscherm. en de oudste was dik in de 70. Da's toch geweldig.'

Vanavond (maandag) om 19.00 uur is de tweede bingo. Hoe kun je mee doen?

'Je mailt ons, en dan krijg je een inschrijfformulier terug. Daarop vul je je gegevens en 15 getallen in. Die getallen bewaar je zelf ook. Bij het begin van de bingo log je via de computer of telefoon bij ons in. Dan worden de getallen genoemd. Bij de eerste die vijf goed heeft, is het bingo. En daarna bij tien en tenslotte bij vijftien goed.'

Ervaring als bingoleider

Huiting heeft ervaring als bingoleider. Ik doe dat ook bij Lentis (instelling voor geestelijke gezondheidszorg, red). Daar doen ze al 50 jaar Bingo. Dat is echt prachtig.'

Is hij niet bang dat hij een kansspel- of loterijwet overtreedt?

'Helemaal niet. Alles is gratis. Deelname en de prijzen ook. Ik verwacht hier geen enkele moeilijkheden van. Tenslotte is het voor een goede zaak.'

Alleen maar lol

Huiting beleeft alleen maar lol aan de digitale Paashaasbingo. Heeft hij ook al moeten optreden tegen valse bingo's? 'Nee nog niet. Dat verwacht ik ook niet, maar als het moet dan moet er opgetreden worden.'

Moet er bij een valse bingo traditioneel een liedje worden gezongen? 'Nee, wij doen het met een dansje voor de camera…'

Meer info: leukedingen@dig050.nl of aanmelden via deze website.

