Drukte in Brandwondencentrum neemt toe: 'Als het anders is dan anders, lopen kinderen vaker brandwonden op'

Bij Brandwondencentrum Groningen zijn afgelopen week vijf mensen opgenomen. En dat terwijl het in de eerste weken van de coronacrisis erg rustig was.

'Het lijkt een beetje om te slaan, daar hebben we best wel zorgen over', zegt Bianca Habing van het in het Martini Ziekenhuis gevestigde brandwondencentrum. Het is een van de drie brandwondencentra in ons land en vangt patiënten op uit de drie noordelijke provincies plus Overijssel, Gelderland en Flevoland.

Zorgen

'Toen de coronamaatregelen werden afgekondigd, hadden we best wel zorgen. Want als het anders is dan anders, lopen kinderen vaker brandwonden op. Dat zien we in vakanties. Maar de eerste weken ging het echt harstikke goed.'

Habing heeft wel een idee hoe het kan, dat er nu toch weer meer opnames te noteren zijn.

'Aan de eettafel wordt nu ook geleerd en dan valt een kop thee net wat sneller om dan anders. De dagelijkse routine is anders, je ziet daardoor meer ongelukken ontstaan. Het mooie weer heeft ook invloed. Mensen gaan bijvoorbeeld tuinafval verbranden of steken de barbecue of tuinhaard aan.'

Beeld zoals in vakanties

'Wat we normaal in de vakanties zien, zagen we afgelopen week ook gebeuren. De anderhalve meter komt eindeloos voorbij. Ik zou zeggen: anderhalve meter is thuis ook beter. Zorg dat de kleintjes er niet bij de thee of de pannen kunnen. Ze merken dat het anders is en worden ook wat drukker.'

Habing benadrukt dat mensen wel hulp moeten zoeken als het misgaat. 'Je ziet nu soms dat mensen het ziekenhuis of de huisarts mijden in deze tijden van corona. Maar ook nu geldt: zoek hulp als het nodig is.'

