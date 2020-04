Corona zet streep door bruiloften: 'Wij maken er een radiobruiloft van'

Coronacrisis of niet, de liefde gaat gewoon door. Bruiloften zien er nu alleen wat anders uit dan normaal en kunnen alleen onder bepaalde voorwaarden doorgaan. Voor bruidsparen is dit soms een reden om hun bruiloft uit te stellen.

Op een bruiloft mogen er bijvoorbeeld niet meer dan dertig personen aanwezig zijn. Bovendien moet er ook tijdens de plechtigheid anderhalf meter afstand worden gehouden. Mirjam Iwema (36) en Martin Colly (43) uit Winsum worstelden ook met de vraag of ze dat wel wilden.

Advies

Zij zouden 24 april bij Garnwerd aan Zee trouwen. Zowel de officiële trouwceremonie met trouwambtenaar als het feest 's avonds zouden daar plaatsvinden. 'Maar toen het coronavirus in Italië kwam was het bij ons al direct de vraag: wannéér komt het virus naar Nederland en Groningen, in plaats van óf het er zou komen', zegt Iwema.

'We hielden constant contact met de trouwlocatie over hoe het ervoor stond, maar op 17 maart, een dag nadat premier Rutte voor het eerst het land toesprak, kwam van hen het advies om het af te zeggen of te verplaatsen. Toen we de knoop definitief doorhakten was dat wel even zuur. Het is logisch, maar wél flink balen. We waren ondertussen namelijk al aan het aftellen in weken, in plaats van maanden. Wel is er na overleg een nieuwe datum geprikt, die staat op 26 september'

Duizenden euro's

Waar een beetje trouwerij al snel duizenden euro's kost, is het toch zaak om ook even met een financiële bril te kijken naar zo'n annulering. In het geval van Iwema 'kon het echter minder':

'We hadden geen trouwverzekering. Maar eigenlijk alle partijen, zoals de trouwlocatie, de dj en fotografen, verhuizen mee naar de nieuwe datum. Er wordt ons daarom bijna niks extra in rekening gebracht. Tenzij er nog een verrassing opdoemt. En we gaan van een vrijdag naar een zaterdag, dus een trouwambtenaar zal iets meer kosten. Maar daar blijft het dan ook bij.'

Fijn gevoel

Dat zorgt voor een fijn gevoel bij haar. 'Super dat dit zo geregeld is. Ook alle gasten kunnen gewoon op de nieuwe trouwdag komen, zoals het nu lijkt. Alleen maar heel fijn dat we hier geen zorgen over hebben.'

Jammer dat het niet doorgaat, maar het is zo relatief. Ik hoop dat iedereen gezond uit deze situatie komt Mirjam Iwema, aanstaande bruid

De Winsumers blijven daarom vol goede moed: 'Jammer dat het niet doorgaat, maar het is zo relatief. Ik hoop dat iedereen gezond uit deze situatie komt. Vooral voor de kinderen is het balen, zeker voor de jongste van drie is het lastig uit te leggen.'

'Maar het valt allemaal in het niet als het gaat om gezondheid en leven of dood. De liefde blijft en we hebben een prachtig gezin. Het trouwen is eigenlijk alleen een bevestiging van hoe goed we het hebben met elkaar. Dat feestje komt nog wel!'

Alternatief: een radiobruiloft

Amanda Brouwers (28) en Joost van der Heide (30) oet Stad zouden eind mei gaan trouwen. Ook zij moeten overwegen óf en zo ja hóe hun bruiloft doorgaat. De pijn zit bij hen vooral in hun lange voorbereidingstijd.

'We hebben twee jaar naar de bruiloft toegeleefd', legt Brouwers uit. Waarbij de datum al eens is uitgesteld. 'Ons idee was: als we meer gaan sparen, hebben we genoeg eigen geld, en hoeven we onszelf niet in de schulden te steken. We dachten verstandig bezig te zijn.'

Maar dat breekt zich nu dus op. En alhoewel er een traan om is gelaten, was de keuze aan de andere kant ook niet heel moeilijk. Van der Heide vertelt: 'Best veel mensen in onze families werken in de zorg of zijn kwetsbaar. Dan ga je in deze tijd niet met goed fatsoen feest vieren.'

Teleurstelling

Er is bij het bruidspaar dus teleurstelling, al voelt dat heel wrang. 'We hebben natuurlijk begrip voor wat er nu gaande is. Er spelen veel ergere dingen. Je mag daarom eigenlijk niet teleurgesteld zijn daardoor, maar dat zijn we ook weer wel. Want er gaat iets niet door waar je al twee jaar naar toe leeft.'

We zijn nu in gesprek met de gemeente om te kijken of onze ceremonie in kleine kring door kan gaan. In dat geval willen we er een radiobruiloft van maken Joost van der Heide, aanstaand bruidegom

Toch gloort voor Brouwers en Van der Heide nog hoop. Want beiden hebben ervaring met radiomaken. Dat maakt een origineel alternatief mogelijk. 'We zijn nu in gesprek met de gemeente om te kijken of onze ceremonie in kleine kring door kan gaan. In dat geval willen we er een radiobruiloft van maken, zodat ook mensen die er niet fysiek bij aanwezig kunnen zijn onze bruiloft kunnen meemaken.'

Veel geld zijn ze er naar eigen zeggen niet mee kwijt. 'We hebben natuurlijk trouwkleding gekocht en ringen. Maar dat blijft. Verder zijn er voor bijvoorbeeld de locaties geen aanbetalingen gedaan.' Al gaat een tripje naar Schiermonnikoog met intimi niet door. 'Dat geld daarvoor zijn we wel kwijt.'

Ruim 400 bruiloften en partnerregistraties gepland

Aan alle gemeenten is bijna drie weken geleden gevraagd hoeveel bruiloften er zijn geannuleerd. Daarbij is gevraagd naar de periode tussen 12 maart, toen de eerste maatregelen van kracht werden, en 12 juni, een periode van drie maanden. Aan alle gemeenten is bijna drie weken geleden gevraagd hoeveel bruiloften er zijn geannuleerd. Daarbij is gevraagd naar de periode tussen 12 maart, toen de eerste maatregelen van kracht werden, en 12 juni, een periode van drie maanden. In die periode zijn er ruim vierhonderd bruiloften en partnerregistraties gepland. Hoeveel daarvan exact niet doorgaan is lastig te zeggen. Van de gemeenten die reageerden weten we dat ten minste 22 bruiloften niet doorgaan. Niet alle gemeenten, waaronder Groningen, konden reageren vanwege de regeldrukte bij gemeenten vanwege alle maatregelen van het kabinet. Verschillende gemeenten geven aan nog met andere bruidsparen in gesprek te zijn of en zo ja op welke manier een trouwerij tóch doorgang kan vinden.

