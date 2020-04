'Ik heb al wel gehoord dat sommigen wakker liggen. De angst zit er goed in'

De kappersstoelen staan er verlaten bij, het geluid van de föhns is verstomd. De kapsalon is door de corona-uitbraak al weken stil en leeg.

Een hard gelag. Een uitkering van het rijk van 4000 euro moet de eerste nood lenigen. Maar dat geldt niet voor alle kappers.

Kapsalons aan huis vallen namelijk niet onder deze zogeheten TOGS-regeling, de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren. Deze kappers - daar zijn er veel van in onze provincie - zijn ergens tussen wal en schip beland.

Gedupeerd

Een van die gedupeerden is kapsalon Janet in Winschoten. Eigenaresse is Janet Ploeger. Zij woont in een woning aan de Blijhamsterstraat in de Winschoter binnenstad. De ene helft van het pand is woonhuis en het andere gedeelte is kapsalon.

Ik woon in een groter huis om mijn zaak er in onder te brengen. Ik betaal dus meer hypotheek. Dat kun je óók zien als huur Janet Ploeger, eigenaar Kapsalon Janet

'Ik kom niet in aanmerking omdat ik geen huurkosten heb voor een kapsalon', vertelt Ploeger. 'Daar baal ik wel van. Ik woon in een groter huis om mijn zaak er in onder te brengen. Ik betaal dus wel meer hypotheek. Dat kun je óók zien als huur en ook dat moet elke maand opgebracht worden.'

Twee personeelsleden

Ploeger heeft twee personeelsleden in dienst. Die zitten thuis maar die moeten wel gewoon doorbetaald worden, terwijl er geen enkele inkomsten zijn.

'Ik moet elke maand zo'n 6000 euro aan vaste lasten ophoesten. Daarnaast betaal ik net als andere ondernemers overal volwaardig aan mee. Dat gaat nu nog wel even omdat ik een buffer heb, maar voor de collega's die niet zo'n buffer hebben vrees ik het ergste.'

Voor personeelskosten is er weer een aparte corona-regeling, de NOW. Via deze tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid wordt in eerste instantie tachtig procent vergoed van de personeelskosten, maar daar moet je ook nog een tijd op wachten. 'Ik kan ook uitstel van mijn belasting aanvragen, maar ja dat moet later wel gewoon betaald worden.'

De TOZO-regeling is bruto 1500 euro. Maar het is maar de vraag of ik er voor in aanmerking komt Janet Ploeger

De onderneemster heeft ook aangeklopt bij de gemeente Oldambt voor een uitkering van de TOZO-regeling, de regeling Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers. 'Dat is bruto 1500 euro. Maar het is maar de vraag of ik er voor in aanmerking komt, want daar zitten ook allerlei voorwaarden aan. Ik heb er tot dusver nog niks van gehoord'.

Duurt lang voor geld binnen is

Bovendien blijkt uit ervaringen bij andere ondernemers dat het lang kan gaan duren voordat het geld binnen is. Ploeger vreest niet meteen dat haar zaak zal omvallen.

'Ik heb ook niet echt angst voor het coronavirus zelf en evenmin dat ik het niet ga redden. Het gaat me zo wel flink geld kosten, want de enige inkomsten die ik nog heb is de verkoop van wat kappersproducten. Dat gaat nog door. Maar laten we eerlijk zijn: gezondheid gaat boven alles.'

Ploeger vindt het vreemd dat er op deze manier onderscheid in ondernemers wordt gemaakt. De grote jongens krijgen alle hulp, terecht ook, maar ze moeten de kleintjes niet vergeten', aldus de Winschotense, die vreest dat ook veel nagelstudio's en de schoonheidssalons aan huis het heel zwaar krijgen zonder steun.

Nachten wakker

'Ik heb al wel gehoord dat sommigen er nachten wakker van liggen. De angst zit er goed in'.

Ondertussen wordt er aan de Blijhamsterstraat niet gewassen, geknipt en geföhnd. 'Het enige voordeel aan deze malaise is dat ik nu even de tijd heb om dingen te doen, waar ik anders nooit aan toe kom. We houden de moed erin en ik denk en hoop dat de corona van de zomer voorbij is…'

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken heeft inmiddels laten weten de TOGS-regeling voor een vergoeding van 4000 euro te willen verruimen, maar of dat geldt voor ondernemers aan huis is nog maar de vraag.

