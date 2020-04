Doodsangsten bij senioren in 'drugsflat' Winschoten: 'Ik dacht dat hij neergestoken zou worden'

Er zitten regelmatig bloedsporen in de lift, jongeren omzeilen de camera's door met ladders op de balkons te klimmen en er hangt bijna constant een wietlucht in het gebouw.

Ongeveer drie weken geleden was het helemaal raak: toen liep een verwarde vrouw met een slagersmes in de reling van de overloop in totaal 143 putjes te snijden.

De vrouw is later door de politie opgehaald, maar het was voor woningcorporatie Acantus reden om een brief te versturen naar alle bewoners van de Venne flat in Winschoten. Daarin vraagt Acantus om bij overlast eerst met elkaar in gesprek te gaan.

En dat is juist het probleem. Senioren durven het gesprek niet aan te gaan. Zij sluiten zichzelf op, met alle risico's van dien, en staan letterlijk doodsangsten uit. 'Ik ben 91, ik begin toch niks tegen drie van die gasten?!'

'Drugsflat'

Maandagochtend, 10:00 uur. Naast de ingang van de flat staat een man in trainingspak zenuwachtig te ijsberen. Hij heeft zijn capuchon op, houdt met zijn linkerhand een blik bier vast en wil geld pinnen. De geldautomaat werkt niet, hij neemt een slok en na enkele minuten houdt hij het voor gezien. Het blijkt tekenend voor de verhalen die volgen.

Omdat de senioren naar eigen zeggen doodsbang zijn voor de jongeren in de flat, wil geen van hen met naam genoemd worden. De namen zijn bekend bij de hoofdredactie.

'Dagelijks drugsdeals'

In de complete flat in Winschoten zijn zo'n 120 woonruimtes. Tot een kleine vier jaar geleden bedoeld voor senioren, maar woningcorporatie Acantus heeft dat veranderd. Sindsdien mogen jongeren vanaf achttien jaar de flat ook bewonen. Achteraf bleek dat het startpunt van de ellende, vertellen alle gesproken bewoners.

Vanaf mijn balkon zie ik bijna dagelijks drugsdeals Een bewoner van de Venne flat

'Het was hier geweldig wonen. Middenin Winschoten, de woningen zijn mooi, maar sinds dat moment worden wij geestelijk kapot gemaakt', vertelt een vrouw van eind zeventig. Haar onderbuurvrouw: 'Hier komen zoveel ongure types, het is een komen en gaan. Vanaf mijn balkon zie ik bijna dagelijks drugsdeals.'

Angst voor messteken

Even verderop neemt een stel, beiden in de tachtig, drastische maatregelen. De man heeft drie weken geleden oog in oog gestaan met een verwarde vrouw. Zij had een slagersmes vast en sneed welgeteld 143 putjes in de railing op de overloop. De man: 'Ik ging voor het raam staan en zei: 'Niet doen, wegwezen hier!' Maar toen begon ze met dat mes op onze voordeur in te steken.'

De man draait zich om bij het aanrecht en is op weg naar de voordeur, waar zijn vrouw hem tegenhoudt.' Zij vervolgt het verhaal: 'Hij mocht beslist die deur niet opendoen. Ik dacht dat hij neergestoken zou worden.'

De putjes in de reling (Foto: Marco Grimmon/RTV Noord)



Opsluiten

Sinds dat moment sluit het stel zich zo veel mogelijk op. Ongeveer vier keer per dag krijgen de man en vrouw thuishulp en op het televisiekastje ligt een noodknop van Oosterlengte. In nood kan iemand van de zorggroep naar de woning van het stel komen, maar er is een behoorlijk probleem: hij of zij kan vervolgens niet meer naar binnen.

De bewoonster: 'Ik weet dat het gevaarlijk is, maar het haakje bij de voordeur zit nu altijd op slot. Wij hebben onszelf opgesloten in ons eigen huis. Ik ben doodsbang en mijn man slaapt er bijna niet van.'

'Wij hebben onszelf opgesloten in ons eigen huis.' (foto: Marco Grimmon/RTV Noord)



'Eruit, opsodemieteren'

Des te langer de gesprekken duren, des te meer voorbeelden op tafel komen. Over bedreigingen, scheldpartijen, bloed en hondenpoep in de lift, drugszakjes, ladders die 's nachts tegen de balkons worden gezet om de camera bij de ingang te mijden, een gesloopte scooter, slapeloze nachten en ga zo maar door.

Voor de oudere bewoners is er maar één oplossing: maak er weer een seniorenflat van. Of, zoals één van de bewoners het zegt: 'Eruit, opsodemieteren met die jeugd.'

Oproep Acantus

Woningcorporatie Acantus erkent de problemen, maar geeft aan op dit moment weinig te kunnen doen. Een woordvoerder: 'Het is bekend dat er sprake is van drugsoverlast en dat vinden wij natuurlijk erg vervelend. Er zijn al meerdere maatregelen genomen. De wijkagent en de buurtconciërge zijn vaker aanwezig en wij organiseren bijeenkomsten om in gesprek te blijven. Maar juridisch kunnen wij niet veel.'

De woordvoerder legt uit: 'Veel klachten komen via via bij ons, maar daarmee kunnen wij geen specifieke dossiers opbouwen. Dus wij roepen huurders op: heb je een klacht, meld dat dan. Dat kan via de post of via het formulier op de website. Het is niet zo dat wij er niks mee doen, wij hebben alleen te weinig meldingen om juridisch stappen te kunnen ondernemen.'

De gesproken bewoners hebben de hoop dat de flat weer een seniorenflat wordt, maar die kans is klein. Acantus: 'Mensen boven de 55 jaar krijgen voorrang op een woning, maar wij krijgen niet genoeg aanmeldingen binnen om dat gebouw dan te kunnen vullen. Er moeten ook jongere mensen in, anders krijgen wij te maken met veel leegstand.'

Oldambt en politie

De gemeente Oldambt staat in nauw contact met de politie. Een woordvoerder van Oldambt: 'De politie is extra aan het posten en zij vraagt bezoekers wie ze zijn en wat ze daar komen doen. Maar wij kunnen ook niet zomaar mensen uit hun woning plaatsen. Ook wij zeggen: maak melding bij Acantus.'

De woordvoerder vertelt dat het gebouw een bepaalde status heeft gekregen. 'Het gebouw heeft prioriteit bij de politie. Als er een melding binnenkomt bij de meldkamer over deze flat, dan gaat de politie er direct op af. Ook is het zo dat de politie bij overlast direct een proces verbaal mag opmaken.'

Oldambt laat tenslotte nog weten dat de vrouw met het slagersmes een psychose had en in behandeling is.