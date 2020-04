Ziekenhuispersoneel krijgt mentale steun voor verwerking corona-ervaringen

Ziekenhuizen in onze provincie hebben mentale ondersteuning ingericht voor hun medewerkers die coronapatiƫnten behandelen.

Het Martini Ziekenhuis in Groningen bijvoorbeeld zorgt dat, bij de overdrachten tussen de verschillende diensten op de intensive care, een psycholoog aanwezig is. Eventuele heftige ervaringen van verpleegkundigen en artsen kunnen dan worden besproken.

'Hoe is het met je?'

Daarnaast heeft het stadse ziekenhuis het peersupport-systeem uitgebreid. Dit houdt in dat een team van verpleegkundigen regelmatig collega's opbelt om te vragen hoe het gaat. Ook dokters bellen elkaar. Henk Kramer is als hoofd van de medische staf zelf ook al gebeld.

'Ik heb veel regelwerk moeten doen de laatste weken wat je ook niet altijd in de koude kleren gaat zitten. Ik ben vorige week gebeld door een collega die vroeg: hoe is het met je? Daar heb ik toch even tien minuten een goed gesprek mee gehad.'

Het idee achter het systeem is dat de drempel laag is. Kramer: 'Je kan zonder dat je er gelijk dramatisch over hoeft te doen even je hart luchten.'

Coronalijn

Bij het UMCG is er een speciale coronalijn ingesteld voor medewerkers. Die kunnen er met vragen terecht over bijvoorbeeld hun vakantieplannen die door het crisisrooster niet doorgaan. Voor mentale hulpvragen is de lijn ook bedoeld, vertelt hoofd P&O Margriet Bolt.

'Als iemand zegt: 'Ik heb een dienst gedraaid, kan ik met iemand praten?', dan wordt hij binnen een uur teruggebeld door een maatschappelijk werker of psycholoog.'

Binnen het UMCG kunnen medewerkers altijd al via de afdeling arbeid&gezondheid mentale hulp krijgen. Omdat de hulpvraag mogelijk groter is tijdens de coronacrisis zitten inmiddels ook specialisten klaar die normaal patiëntenzorg doen.

Volgens Bolt gaat het om allerlei vragen; sommigen willen een heftige ervaring delen tijdens een dienst op de intensive care, anderen vragen zich af of het wel veilig is om in het ziekenhuis te werken.

'Het gaat niet alleen om zorgpersoneel. Ook schoonmakers bijvoorbeeld komen op de ic en maken dingen mee die nieuw voor hen zijn.'

OZG

Het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) in Scheemda probeert op allerlei verschillende manieren in de gaten te houden dat personeel gezond en fit blijft. Een P&O-medewerker zit bij het dagelijkse overleg van teamleiders en bezoekt afdelingen om te kijken wat er speelt en nodig is.

Ook heeft het OZG net als het Martini een peersupport-systeem van medewerkers die elkaar steunen. Daar zitten tijdens de coronacrisis ook medisch psychologen in en mensen uit het Palliatief Advies Team.

