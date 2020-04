Koffie-ondernemers in Stad: 'Thuiswerkers kopen meer koffie'

Het is niet het grootste probleem op dit moment, maar menig thuiswerker heeft ermee te maken: de koffie is een stuk sneller op dan normaal. De loopjes naar de koffieautomaat in de kantine zijn veranderd in een loopje naar je eigen koffie-apparaat in de keuken.

En dat merken Groningse koffie-ondernemers in Stad. 'Waar klanten normaal vaak één zak koffie halen, nemen ze er nu twee mee', zegt Fokko Schepel van koffie- en theewinkel Kaldi aan de Westerhaven.

Omzetdaling

Schepel staat alleen achter de toonbank, terwijl een collega van hem bezig is met wat schilderwerk. 'We benutten de tijd nu om dingen in de zaak te veranderen en op te knappen', vertelt hij opvallend ontspannen. Schepel maakt zich dan ook nog niet zo druk. 'We redden het zo nog wel even.'

Fokko Schepel van Kaldi (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)



Dit betekent niet dat zijn zaak in deze tijden floreert. Integendeel. 'De omzet is met zo'n tachtig procent gedaald', vertelt de koffiehandelaar. De leveringen aan bedrijven gaan niet door en het terras van de zaak kan niet gebruikt worden. 'Normaal zijn met deze temperaturen alle stoelen bezet, dus die inkomsten mis je nu', zegt Schepel.

Vertrouwen op expertise

Een stukje verderop, vlak bij de Vismarkt, zit koffie- en theewinkel Simon Lévelt. Wie de pijlen op de grond in de winkel volgt, komt terecht bij de toonbank met een wand vol koffie en thee. Daarvoor staan Adéle Gangelhof en Siegrid van Heusten achter een groot doorzichtig scherm.

'Normaal kunnen we de klanten even laten ruiken aan de thee die achter de toonbank staat, nu moeten ze vertrouwen op onze expertise', vertelt Gangelhof. De dames merken dat ook hier klanten vaak een extra zak koffie of thee meenemen.

Adéle Gangelhof en Siegrid van Heusten van Simon Lévelt (Foto: Beppie van der Sluis/RTV Noord)



'Koffie op werk niet te drinken'

'We zijn erg blij dat we open kunnen blijven', zegt Gangelhof. Al is het met restricties. Zo mogen er bijvoorbeeld maximaal drie klanten in de winkel zijn. Sommige van die klanten zijn blij dat ze een tijdje thuis moeten werken. 'Ze vinden de koffie op hun werk namelijk niet te drinken', zegt Van Heusten lachend.

Nog even terug naar de winkel van Fokko Schepel, waar toevallig net een klant binnen komt lopen: 'Twee cappuccino en een chocolademelk met slagroom to go alstublieft'. Even voelt de koffiewinkel als vanouds. Maar als de klant de deur uit is, blijven toch weer de lege stoelen en tafels achter.