Van der Voort: 'Nog langer dan een jaar mensen met corona op de ic'

'We hebben nog langer dan een jaar mensen met corona op de intensive care.' Dat zegt Peter van der Voort, hoofd van de intensive care (ic) van het UMCG, in het RTL-programma Jinek.

Hij zegt blij te zijn met het afvlakken van het aantal opnamen op de intensive care, maar waarschuwt ook dat dat als negatieve gevolgen kan hebben dat over langer dan een jaar nog mensen op de ic kunnen liggen.

Code zwart

Voor nu is code zwart even uit beeld. 'Het blijkt dat we in staat zijn het virus te controleren', aldus Van der Voort. 'Als we het virus helemaal onder controle hebben dan kunnen we veel later weer gaan interacteren, en dan kan er zomaar weer een besmetting plaatsvinden.'

Volgens Van der Voort kan code zwart zomaar weer om de hoek kijken. 'Ik ben er nog niet gerust op.'

Patroon

Van der Voort krijgt volgens eigen zeggen steeds meer zicht op hoe het kan dat juist mensen met een overgewicht belanden op de ic. 'We zien dat nu 44 van de 45 mensen bij ons op de ic overgewicht heeft. Dan moet er een verband zijn. Het gaat erom dat de balans tussen ontsteking en anti-ontsteking wordt verstoord. De ontsteking hecht zich makkelijker aan vetcellen.'

Omdat er nu veel mensen met dezelfde ziekte op de ic liggen is het voor Van der Voort makkelijker om een patroon te ontdekken in de patiënten. 'We praten er onderling veel over. Waarom dit patroon? Er moet is gaande zijn in het lichaam. Dan zie je dat die mensen vaak ook last hebben gehad van trombose en de maagontlediging niet goed is.'

Tien dagen

Op de vraag hoe het kan dat er meer mannen dan vrouwen op de ic terechtkomen heeft Van der Voort wel een antwoord. 'Lichaamsbouw. Mannen zien er meer uit als een appeltje en vrouwen meer als een peertje. Mannen hebben dus meer buikvet.'

Van der Voort heeft een duidelijk doel voor ogen. 'Wat gebeurt er in de tien dagen tot aan het opnemen op de intensive care? Mensen worden ziek en na tien dagen liggen ze op de ic. Er moet iets gebeuren in die tien dagen. Als we dat weten kunnen we het aantal ic-patiënten terugdringen.'

