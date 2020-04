Lopend Vuur: Het betaalde voetbal moet helemaal geschrapt worden

Komt FC Groningen, hier Daishawn Redan aan de bal, dit seizoen nog wel in actie? (Foto: Orange Pictures/Jan Westman)

Vandaag wordt mogelijk meer duidelijk over de afloop van het seizoen in het betaalde voetbal. De KNVB, de Eredivisie CV en de Coƶperatie Eerste divisie praten met de clubs.

Daar komen de verschillende scenario's die bedacht zijn op tafel. Simpelweg gezegd zijn er twee opties: uitspelen in de zomer, met of zonder publiek, of helemaal stoppen.

De clubs zelf zijn het inmiddels niet meer eens. Clubs als Ajax, PSV en PEC Zwolle willen stoppen, andere clubs willen dat nog niet besluiten. De UEFA heeft de bonden van de verschillende landen verzocht de competities uit te spelen. Gebeurt dat niet, dan kan dat gevolgen hebben voor deelname aan Europees voetbal.

Het seizoen uitspelen zonder publiek is dus een optie. Supporters zien dat niet zitten, blijkt uit een onderzoek door het supporterscollectief Nederland. Volgens De Telegraaf zal de KNVB niet vandaag, maar pas na 21 april een besluit nemen. Op 21 april zal het kabinet duidelijkheid verschaffen over welke maatregelen in ons land gelden na 28 april.

Hoe kijk jij hier tegenaan?

Ons Lopend Vuur:



Praat mee

Wil jij meepraten over ons Lopend Vuur? Deel je mening en toelichting op onze facebookpagina of laat ons telefonisch weten wat je vindt via 050-3188288.

Grenzen dicht?

'Nederland moet zijn grenzen ook sluiten' was maandag ons Lopend Vuur. Van de 7.270 stemmers was 80 procent het daarmee eens en 20 procent oneens.