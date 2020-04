Video-optreden en karaoke in Paddepoel: 'Dit soort seniorenflats wordt een beetje vergeten'

Twee weken geleden zette het Noordpool Orkest dit hartverwarmende liedje online, speciaal voor ouderen die vanwege de coronacrisis binnen zitten:



Orkestleider Reinout Douma opperde toen het plan om het liedje te vertonen op een groot videoscherm en daarmee door de wijken te trekken.

Videoscherm

Dat gaat nu gebeuren met hulp van theatermaakster Karin Noeken, bekend van cabaretgroep Vrouw Holland en van de theatervoorstellingen rond Groninger wijken: De Wijk De Wereld.

'Ik werd heel blij van dat nummer en dacht: de bewoners van de flat waar mijn ouders wonen, moeten dat ook horen. Ik heb toen het bedrijf MyFacilities gevraagd. Zij hebben een led-beamer die op een auto kan. Met dat videoscherm gaan we morgen tussen de Pollux- en de Castorflat staan', vertelt Noeken in Babette op Noord.

Op het balkon

Donderdagmorgen krijgen de bewoners van beide flats een brief in de bus met de oproep om 's middags om 17.00 uur op de galerij of het balkon te gaan staan voor het bijzondere optreden. 'We gaan dan bovendien karaoke doen: met Frank den Hollander gaan we samen het Grönnens Laid zingen', zegt Noeken.

'In de flats wonen veel senioren, die zelfstandig zijn, maar al weken thuis zitten. Dit is een manier om hun een steuntje in de rug te geven. Bij verzorgingshuizen wordt al best veel georganiseerd, maar dit soort flats wordt een beetje vergeten', stelt Noeken.

'Bel ons en dan komen we'

Volgende week wil Noeken het optreden herhalen in stadswijk Selwerd. 'Dan gaan we ook bingoën en misschien een quiz organiseren. We willen dit elke donderdag gaan doen.' Ook buiten de stad? 'Dat lijkt mij heel leuk. Ik zou zeggen: bel ons en dan komen we.'

De optredens in de stad worden mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van de gemeente Groningen.

