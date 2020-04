Acteurs NNT geven gratis online theatercursussen

In je eigen woonkamer een acteer- of dansles krijgen van een van de spelers van het Noord Nederlands Toneel (NNT)? Vanaf dinsdag kan dat. Acteurs Bram van der Heijden en Angela Herenda en danser Harold Luya geven deze week een gratis online theatercursus.

Harold Luya zou deze zomer met de dansvoorstelling The Room, Welcome langs allerlei festivals trekken. In juni zou hij op Oerol op Terschelling staan met weer een andere voorstelling maar de coronacrisis houdt hem thuis in Groningen. 'Ik probeer er het beste van te maken, ik doe m'n workouts en zit veel te facetimen', vertelt de danser.



Aan de bak

Deze week gaat Luya aan de bak als online cursusleider. Via de videobel-app Zoom brengt hij zijn cursisten de laatste dance skills bij. Vorige week heeft hij voor het eerst geoefend als cursusleider. 'In het begin was het even ongemakkelijk maar toen we eenmaal bezig waren, ging het heel goed.'



Screenshot van een proefcursus van Angela Herenda



Luya Rhythm Dance Workout heet de cursus van de danser. 'Ik begin met simpele stappen, met het vinden van het juiste ritme', vertelt de danser over zijn cursus. In principe kan iedereen meedoen. 'Je hebt alleen een vierkante meter nodig'. De danser benadrukt dat deelnemers serieus aan de slag gaan: 'Het is echt een workout, je gaat zweten.'



Aanmelden

De serie cursussen wordt afgetrapt door Angela Herenda. Haar sessie begint met bewegen op muziek en eindigt in dans. Bram van der Heijden bereidt een les voor over acteren. De gratis cursussen van de acteurs en dansers van het NNT worden live gegeven via de videobel-app Zoom. Aanmelden kan hier.