Huurdersorganisatie Oldambt over 'drugsflat': 'Hoppakee, die jeugd eruit'

'De situatie is dieptreurig, echt dieptriest. Als het aan ons ligt, wordt de Venne flat in Winschoten weer gewoon een seniorenflat. Hoppakee, die jeugd eruit.'

Dat zegt Sebo Bakker, voorzitter van Huurdersorganisatie Oldambt (HOO).

Venne flat

De Venne flat in Winschoten was jarenlang een seniorenflat, maar sinds ruim drie jaar mogen jongeren vanaf achttien jaar ook in de flat wonen. Volgens de oudere bewoners was dat het startsein van de ellende waar zij nu mee te maken hebben.

Bewoners spreken over scheldpartijen, bedreigingen, jeugd die met ladders op de balkons klimt om de camera's te ontwijken en bloed en hondenpoep in de lift. Ook zien sommige bewoners dagelijks drugsdeals als zij uit hun raam kijken.

Bakker over de situatie: 'Bewoners zitten in angst, het leven wordt daar onmogelijk gemaakt. Dit moet echt anders.'

Oplossing

Volgens Bakker is de oplossing heel makkelijk: maak er weer een seniorenflat van. Maar volgens woningcorporatie Acantus, eigenaar van de flat, is dat makkelijker gezegd dan gedaan.

De reactie van Acantus: 'Veel klachten komen via via bij ons, maar daarmee kunnen wij geen specifieke dossiers opbouwen. Dus wij roepen huurders op: heb je een klacht, meld dat dan. Dat kan via de post of via het formulier op de website. Het is niet zo dat wij er niks mee doen, wij hebben alleen te weinig meldingen om juridisch stappen te kunnen ondernemen.'

Meningsverschil

En daarin verschillen HOO en Acantus van mening. Volgens de huurdersorganisatie liggen er stapels dossiers. 'Ik kan daar een woonkamer mee vullen', zegt Bakker.

Hij ziet graag een scherper beleid. 'Stop met zalven en strijken. Je moet dit probleem uitroeien. Ga je één keer over de grens, dan lig je eruit. Dan is dit probleem zo opgelost.'

Afwachten

Het is de vraag wat er nu verandert. De huurdersorganisatie houdt de druk erop, maar geeft aan dat de gemeente Oldambt en Acantus aan zet zijn.

'Ik zou zeggen: haal de jongeren eruit, doe de huren omlaag, dan kun je de hele flat weer vullen met senioren. Acantus is er voor de sociale huur, maar dan moet je ook sociaal bezig zijn', stelt Bakker.

