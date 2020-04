RUG leidt wereldwijd onderzoek naar psychologische impact corona (update)

Deelnemers aan PsyCorona, zoals het onderzoek heet, vullen via internet een enquête in met vragen over hun gedachten, gevoelens en zorgen over het virus en de crisis.

Vragen

In het onderzoek komen volgens de RUG bijvoorbeeld vragen aan bod als welke gevolgen mensen verwachten voor de toekomst, zowel voor hun eigen financiële positie als voor de samenleving.

Ook hopen de onderzoekers te verklaren waarom regeringen en inwoners van landen verschillend reageren op de pandemie. Zo hanteert het ene land een strenge lockdown, terwijl het andere land kiest voor een liberaler beleid, of zelfs de ernst van het virus ontkent.



Psychologie en cultuur

'Wij willen weten of die verschillen wellicht verklaard kunnen worden door psychologie en cultuur', zegt hoofdonderzoeker Pontus Leander op de site van de RUG.

Volgens hem kunnen beide de verspreiding van het virus beïnvloeden: 'Met gedrags- en datawetenschappers willen we plekken kunnen identificeren waar vlug opgetreden moet worden om de verspreiding van de pandemie tegen te gaan en de sociale schade tot een minimum te beperken.'

Over de hele wereld

Het onderzoek begon als samenwerking tussen de RUG en New York University-Abu Dhabi, maar inmiddels doen er meer dan honderd psychologen over de hele wereld aan mee.

De enquête is in meer dan twintig talen in te vullen. Het is nog niet duidelijk wanneer het onderzoek klaar is en de eerste resultaten kunnen worden gepubliceerd.

Onderzoek tijdelijk gesloten

Het onderzoek is overigens tijdelijk gesloten omdat er enkele problemen zijn geconstateerd met bescherming van persoonsgegevens. Dat meldt de RUG op de website. Als de problemen zijn opgelost, wordt het onderzoek hervat.

Dit bericht is aangevuld met de opschorting van het onderzoek



