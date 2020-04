Kappers roepen op: begin alsjeblieft niet aan thuisknippen

Dat geldt volgens de kappers ook als de klant op afstand wordt bijgestaan via een videoverbinding. Ook het zelf verven van je haar zou Miranda Vast van kapsalon Time Out in Stad afraden. 'Wij gebruiken professionele spullen en advies geven vanuit huis werkt niet altijd.'

Vakwerk

'Je doet het niet zomaar, het is echt een vak waarvoor we vier jaar naar school zijn gegaan', zegt Patrick van der Vaart van de Utrechtse kapsalon Beau Rivage. 'Het wordt echt drie keer niks als je het thuis probeert.'

De kappers verkneukelen zich om de kapsels die ze na de coronaperiode weer verwachten. 'Je ziet vaak van die happen uit het haar als men het zelf probeert', zegt Van der Vaart. 'Of heel lelijke lijnen. Ach, het betekent wel dat ik over een paar maanden de zaak weer vol heb met mensen die hun kapsel hersteld willen.'

Minister Hugo de Jonge liet zich wel met hulp op afstand knippen:



Pony bijknippen

Dames kunnen zelf hun pony bijknippen, maar Vast waarschuwt wel dat je moet weten wat je doet als je een pony knipt. 'Trek je het te strak, dan gaat het alsnog mis. Dan laat je los en schiet het haar alle kanten op.' Jezelf knippen is volgens haar al helemaal geen doen. 'Ik heb negentien jaar ervaring en knip alleen mijn kinderen.'

Waar ze het over eens zijn: je kapsel is nu niet het belangrijkste. 'Je haar groeit maar een centimeter per maand', zegt Van der Vaart. 'Dus waar hebben we het over? Echt waar. Doe het niet.'

