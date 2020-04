Organisator Flinke Pink Festival: 'We kunnen uitwijken naar september'

Wat gaat er gebeuren met Pinksteren in Leek? Gaat de kermis door? Gaat de markt door en gaat het Flinke Pink Festival door en zo ja, in welke vorm?

Vooral dat laatste vraagt Sikko Cazemier zich af. Hij is sinds jaar en dag organisator van het vier dagen durende muziekfestival, dat op het evenemententerrein bij Landgoed Nienoord wordt gehouden.

Laag pitje

'De voorbereidingen staan op een laag pitje', zegt Cazemier. 'De kans dat het niet doorgaat is 99 procent. Niemand weet het. Misschien gebeurt er een wonder en dat we op kleine schaal toch iets mogen organiseren. Geen idee, we moeten afwachten.'

Volgens Cazemier ligt het draaiboek klaar, maar zijn er uit voorzorg wel maatregelen genomen: 'De artiesten zijn geboekt, net als het licht en geluid, de podia, de hekken en de beveiliging, maar alles is in optie. We hebben afspraken gemaakt dat we alles kunnen annuleren.'

Plan B

Het pinksterweekend is qua feest het hoogtepunt van het jaar voor Leek. De verschillende activiteiten trekken duizenden bezoekers uit de wijde omgeving. Mocht er definitief een streep doorgaan dan hoopt Cazemier begin september iets te kunnen organiseren.

'Dat moet dan wel in overleg met de gemeente Westerkwartier en de horeca en middenstand van Leek. We kunnen snel schakelen. We kunnen in korte tijd toch een groot evenement organiseren, dat hebben we in het verleden wel bewezen.'

Ervaring

Cazemier doelt daarmee op 2001 toen het Flinke Pink Festival door de MKZ-crisis niet door dreigde te gaan.

'Op het laatste moment kwam er toch toestemming en hebben we in no time het festival op poten gezet.'

Ook in 2018 leek Flinke Pink niet door te gaan. Deze keer was een broedend ooievaarskoppel recht voor Podium Nienoord de oorzaak. De dieren moesten met rust gelaten worden. In allerijl werd het iets verderop gelegen evenementenveld ingericht als festivalterrein en en dat is nu de vaste stek van Flinke Pink.

Naast het Flinke Pink Festival organiseert Cazemier sixties en seventies party's in het Westerkwartier. Op de agenda stonden feesten in Tolbert, Leek en Zuidhorn, maar die zijn allemaal geannuleerd. 'We hebben ze voorlopig naar het najaar verplaatst.'

Lege hal

Cazemier is tevens eigenaar van de Rodenburghal in Leek. Ook daar ligt alles stil. Sportverenigingen die er trainen en hun wedstrijden spelen blijven noodgedwongen weg.

'Een ding scheelt', zegt Cazemier, 'het binnensportseizoen loopt bijna op zijn eind en dan zou het hier sowieso al rustiger worden. In najaar begint het weer en dan moeten we zien hoe de vlag er dan bijhangt.'

Somber wordt Cazemier niet van de mogelijkheid dat Flinke Pink er dit jaar niet van komt, als is het festival een flinke bron van inkomsten, 'We hebben wat vet op de botten, We kunnen dus wat lijden, maar het moet niet te lang duren.'

