Ladiesrun wordt verzet, 4 Mijl gaat vooralsnog door

De Ladiesrun zou op zondag 14 juni gelopen worden. Aan dit evenement doen ongeveer tweeduizend vrouwen en meisjes mee en er worden afstanden gelopen tot 10 kilometer. Met de Ladiesrun wordt ook geld ingezameld voor Pink Ribbon, een organisatie die zich bezighoudt met borstkankeronderzoek.

Geschikte datum

Wanneer de Ladiesrun wel doorgaat, is nog niet bekend. 'De gemeente inventariseert nu wat een geschikte datum is', zegt Johan Meijer van Golazo Noord Nederland, organisator van grote hardloopevenementen.

'Voor de evenementen die we in de eerste helft van het jaar voornemens waren te organiseren, willen we proberen nieuwe data te vinden in de tweede helft van het jaar. Die data hebben we aangevraagd bij de gemeente en die buigt zich daar nu over', vervolgt Meijer.

Urban Trail en Urban Walk

'Dan heb je het over de Urban Trail, die zouden we afgelopen zondag gelopen hebben, en de Urban Walk. Dat is een nieuw wandelevenement dat op zondag 10 mei zou plaatsvinden.'

4 Mijl

De 4 Mijl blijft voorlopig 'gewoon' op de agenda staan. Het evenement staat gepland op zondag 11 oktober. Vorig jaar deden er ruim 18.000 lopers mee aan het evenement.

'We gaan ervan uit dat de 4 Mijl georganiseerd gaat worden. We zijn hard bezig om de inschrijving open te krijgen, die is medio mei. We hopen nog steeds dat dat gewoon kan. Maar dat kan morgen weer helemaal anders zijn', zegt Meijer, die het stokje heeft overgenomen van de vorig jaar vertrokken Elske Dijkstra.

'Op 28 april weten we natuurlijk meer, maar ja, wát weten we dan meer?', vraagt Meijer zich hardop af. 'Het blijft nu natuurlijk een beetje koffiedik kijken.'

Verdere gevolgen?

Vooralsnog zijn er verder geen gevolgen voor Golazo Noord Nederland, die de evenementen organiseert. Veel hangt af van de 4 Mijl.

'Als de crisis dusdanig lang doorgaat dat ook de 4 Mijl niet georganiseerd kan worden, dan weet ik het niet. Maar daar gaan we vooralsnog niet vanuit', besluit Meijer.

