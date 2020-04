'Het Hogeland zou steun vanuit Den Haag nu heel goed kunnen gebruiken'

De financiƫle gevolgen van de coronacrisis zullen 'fors' zijn voor gemeenten in Groningen, verwacht het college van burgemeesters en wethouders in Het Hogeland.

'Het is nu nog een beetje koffiedik kijken omdat er nog sprake is van een crisis. Maar we weten dat de kosten, ook voor gemeenten, behoorlijk gaan oplopen', zegt wethouder Eltjo Dijkhuis. Hoe hoog de kosten zijn, is nog niet duidelijk.



Financiële tegenvallers

Op dit moment brengt de gemeente Het Hogeland in kaart welke kosten er allemaal extra gemaakt worden vanwege de coronacrisis. 'Eén ding is wel duidelijk: dit gaat ons veel geld kosten.'

'We hebben veel met verenigingen en stichtingen te maken. Bijvoorbeeld voetbalclubs. Het is nog de vraag hoe we omgaan met de huur van de sportvelden, maar dat geldt ook voor gemeentelijke gebouwen', vertelt Dijkhuis.

Ook is onduidelijk hoe het straks met de openluchtzwembaden gaat. 'Die gaan later open en missen daardoor bezoekers en inkomsten. Ondertussen moet er wel gewoon onderhoud gedaan worden. Vaak zijn de baden ook voor een deel afhankelijk van gemeentelijke subsidies. Ook hier moeten we naar kijken', legt Dijkhuis uit.



Bedrijven nu even voorop

De wethouder benadrukt wel dat het leed op dit moment vooral bij bedrijven ligt. 'We leven met deze bedrijven mee. Wat die allemaal meemaken is ook ongekend'.

'Bedrijven staan nu even voorop. Maar ook moet het Rijk gaan nadenken om lokale overheden te compenseren. Het moet niet zo zijn dat wij een bezuinigingsslag moeten maken en dat de burgers nog eens dubbel zo hard getroffen worden', stelt Dijkhuis.

Het college hoopt dat er steun vanuit Den Haag komt en is hiervoor een lobby begonnen.



Andere tegenvallende inkomsten en kosten

De financiële situatie van de gemeente was voor de coronacrisis al niet rooskleurig.

Zo krijgt Het Hogeland over een jaar al te maken met minder geld uit het gemeentefonds. 'Dit is met een jaar uitgesteld maar het ziet ernaar uit dat grote plattelandsgemeenten fors worden gekort', aldus Dijkhuis.

Een eerste berekening laat zien dat Het Hogeland het eerste jaar 100 euro

per inwoner aan inkomsten minder zou ontvangen, het jaar daarna oplopend naar 125 euro.



Stikstofcrisis

Ook is er nog steeds een stikstofcrisis, stelt het college. Dat betekent vertraging in werkzaamheden en investeringen. 'Onze gemeente wordt hierdoor bijzonder getroffen, denk alleen al aan het uitstel van de bouw van de staalfabriek van Van Merksteijn en het daarmee uitblijven van driehonderd directe arbeidsplaatsen', aldus Dijkhuis.

Het besluit over een vervroegde sluiting van kolencentrales heeft volgens de gemeente ook invloed. Hierdoor verwacht de gemeente dat er minder inkomsten gegenereerd zullen worden uit de RWE-centrale in de Eemshaven.

'Coronacrisis raakt iedereen'

'Al met al raakt de coronacrisis iedereen. Bedrijven, horeca, toerisme en ga zo maar door. Maar ook wij gaan het merken', aldus wethouder Eltjo Dijkhuis.

